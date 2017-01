Påkøyrsel bakfrå på E39

Fire personar var like før klokka 16 i ettermiddag involvert i ein kollisjon mellom to bilar på E39 ved Søfteland. - Vegen er for augneblinken heilt stengt, opplyser politiet.

- Det står bergingsbil i den eine feltet og . Planen er å få rydda opp så fort som mogleg, opplyser fungerande operasjonsleiar ved Vest politidistrikt, Jan Tore Heggholmen.

Ulukka skjedde på E39 ved Bahusstraumen. Det er ein kryss på staden.

- Den eine bilen stogga, den som kom bak, gjorde ikkje det, fortel Heggholmen.

Det er fire personar involvert i ulukka. Tre i den eine bilen, ein den andre. Ifølgje politiet klagar den eine personen over vondt i hovudet, men førebels veit ein ikkje meir om skadeomfanget.

- Vi er nett komne til staden, er beskjeden frå operasjonssentralen.