Pallplassen kan ha roke for Sverre

Med ein så langt samanlagt 4. plass i skøyte-VM, ser det stygt ut for medaljedraumen.

Trass i ein lynkjapp 500 meter, var det langt opp for Sverre Lunde Pedersen på dagens 5000-meter i Vikingskipet på Hamar. Han var den einaste nordmannen som hadde nokon sjanse mot det nederlandske trekløveret Sven Kramer, Patrick Roest og Jan Blokhuijsen. Men skulle han greia å slå dei måtte han gå på tida 6.11, noko som ville vore den raskaste tida nokon gong av ein nordmann.

Sverre Lunde Pedersen var svært kjapp på 500-meteren, men det var verre på 5.000 m. (Foto: Jon Sivert Rykkel)

Naseblod

Det skulle visa seg å bli for tøfft for osingen. Han viste gode takter innleiingsvis, med rundetider på rundt eller under 30 sekund. Etter kvart vart det derimot tydeleg at Pedersen sleit, og NRK-kommentatorane registrerte at han blødde naseblod. Med ei rundetid på 32 sekunder på siste runden, og ei samla tid på 6.21.61, var det ikkje nok til meir enn 7. plass.

Jacob Helland Lassen, Børge Borgen, Anders Svedsvik Drange, Espen Valvik, Jon Sivert Rykkel og Magnus Engevik er på Hamar for å følgja VM i skøyter. (Foto: privat)

Samanlagt ligg dermed osingen på 4. plass før søndagens løp. Skal han greia pallplass må det skje noko uventa.