Patricia vann diamantringen

- Eg synest det var ekstra kjekt å høyra at det var Patricia Langeland som vann ringen, seier gullsmed Johan Eide når me ringjer han opp like etter loddtrekkinga.

Torsdag fekk vinnaren av diamantringen overrekt den rause gåva som gullsmed Eide hadde gjeve til sentrumsjulekort-aksjonen.

Patricia har teke med seg mannen Vidar inn gullsmedbutikken i Os sentrum. Ho fortel at ho hadde lese om loddtrekninga på nettet dagen før, og var dermed klar over at ho hadde vunne allianseringen då gullsmeden ringte henne torsdag morgon.

- Eg måtte ringje til Vidar og fortelle nyhenda med det same eg hadde lese det. Det er svært sjeldan eg vinn, så dette var veldig kjekt, smiler ho.

- Eg har fått mange kommentarar frå folk som syntest det var kjekt at nettopp Patricia vann ringen. Og det er eg heilt samd i. Ho har gjort veldig mykje bra for Os-bygda, seier Joahan Eide.

- Det var også ekstra kjekt at det var ei frå Os som vann ringen, og ikkje ein tilfeldig person på gjennomreise, legg han til.

Og etter å ha budd og arbeidd i bygda i snart 26 år, må ein vel kunna seia at Patricia er osing så god som nokon.