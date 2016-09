Politikarar vil ha Osfest ned på jorda att

Politikarane meiner at Osfest har hatt for høge ambisjonar, og no bør tenkja meir lokalt og ålment.

At dei to gründarane av Osfest no ser ut til å gå kvar sin veg, påverkar ikkje korleis politikarane i formannskapet ser på framtida for festivalen.

- Det skal ikkje ha noko å seia for vår støtte til festivalen kven som står bak. Det me har vore usamde i, er kor stor den støtta skal vera, seier Helge Steinum (Ap). Han var ein av dei som føreslo 200.000 kroner i støtte, mot fleirtalets vedtak om 500.000 kroner.

Jon Sivert Rykkel (V) seier at det kan vera sunt for festivalen at det no kan koma inn friskt blod i leiinga.

- Dette kan vera eit høve til å sjå på festivalen med nye augo. Med tanke på resultatet i år, kan det vera sunt å sjå nytt på ting, seier han.

Marie Bruarøy (H) fortel at ho lenge har meint at Osfest er blitt for stor til at berre to mann skal vera ansvarlege.

- Det har eg sagt til både Hylland og Berg-Olsen at festivalen er blitt for stor for to mann. Det er behov for fleire tankar, nye hovud.

Overraska over budsjett-bom

Politikarane er samde om at Osfest ikkje kan venta at kommunen tek rekninga for det som ser ut til å bli eit labert resultat økonomisk for festivalen.

- Det hadde ikkje smaka godt for meg dersom me som politikarar skulle dekka gamle synder på toppen av det som var ei rekordløyving for årets festival, seier Nils-Anders Nøttseter (MDG).

Han er overraska over at Osfest bomma så mykje budsjettmessig.

- Først får me høyra både frå ordførar og frå festivalleiinga sjølv om kor profesjonell festivalen no er blitt. Så får me no høyra at dei er i forhandlingar med kreditorane sine. Med tanke på at dei budsjetterte med 600.000 kroner i overskot, då har dei bomma med minst dette beløpet, seier Nøttseter.

Venstre er einige i at kommunen ikkje bør ta større ansvar enn kva som alt er gjort.

- Det blir ikkje rett om Os kommune skulle gått inn med risikokapital her. Det er Osfest som skuldar pengar, ikkje kommunen, legg Jon Sivert Rykkel til.

Marie Bruarøy seier at fleirtalskoalisjonen heile tida har forventa at Osfest skulle klara å stå på beina sjølv etter ei tid.

- Me kan ikkje stå som garantist for deira gjeld. Det ville blitt heilt feil, seier Bruarøy.

Bør målast opp mot andre tiltak

Arbeidarpartiet seier at kommunen heller burde vurdera Osfest-støtta opp mot andre tilbod, enn å ta frå formannskapets disposisjonsfond, slik tilfellet er i dag.

- Det er ikkje kommunen som skal arrangera festival. Det er Osfest som må visa at festivalen er liv laga. Politisk bør me vurdera støtte til festivalen på lik linje med andre kulturtiltak, og så vurdera kva me har råd til i samband med budsjettprosess og KUP-middel-utdeling, seier Steinum.

Han får støtte frå Venstre og MDG.

- Nivået på støtta bør vurderast opp mot andre ting. Du verda så mykje kultur og idrett me kunne fått for 500.000 kroner til andre prosjekt, seier Nøttseter.

Dei understrekar samtidig at dette ikkje må misforståast slik at dei ikkje ønskjer å stø Osfest i det heile.

- At kommunen med eitt skulle slutta å stø festivalen, ville vore utenkjeleg. Det ville vera det same som å seia at me ikkje ville ha Osfest lenger, seier Rykkel.

Råd til neste Osfest

Politikarane har også sine meiningar når det gjeld kva som gjekk gale for Osfest i år, og følgjeleg, kva det nye styret for Osfest bør vurdera.

- Eg trur dei sikta litt for høgt, og tenkte at internasjonale artistar skulle vera det store. Men for meg var det drammensbandet Donkeyboy som var årets største høgdepunkt, seier Bruarøy.

- Og samtidig med eit rikt utval utanlandske artistar, hadde ein ingen lokale artistar?

- Ja, me har utruleg mange dyktige musikarar i Os. Og det kunne også vore artistar frå Fusa og Midthordland/Sunnhordland for øvrig. Sjølv om ikkje alle desse artistane er kjempestore endå, veit me at lokale artistar trekkjer folk, seier Bruarøy, som også har jobba som frivillig på festivalen alle tre åra.

Jon Sivert Rykkel høyrer til aldersgruppa som fleire har påpeika fekk eit noko magert tilbod i år - dei mellom 20 og 30.

- Mike and the Mechanics kan vera flinke nok dei, men folk på min alder har ikkje noko forhold til dei, og då betaler me heller ikkje 800 kroner for å sjå dei. Eg trur nesten at dei har lagt seg på eit for høgt nivå kvalitativt i forhold til den jamne osing. Så Hylland er inne på rette tankar når han seier at Osfest framover må tenkja meir kommersielt, seier Rykkel.

Nøttseter seier på si side at han ikkje ønskjer å blanda seg inn i det kunstnarlege innhaldet i festivalen, og heller vil konsentrera seg om vektinga av korleis kommunen prioriterer pengane sine.