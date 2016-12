Preben Skorpen blir Os-spelar

Eitt år etter at han trappa ned for å spela med kompisane på Søfteland er Preben Skorpen på veg tilbake til 3. divisjons-fotballen.

21-åringen frå Søfteland spelte seks år for Lysekloster inntil han trappa ned før årets sesong.

- Først gav eg meg fordi eg skulle i militæret. Deretter fann eg det mest praktisk å spela i 5. divisjon ettersom eg ei tid gjekk på kveldsskule, fortel Preben.

Hausten 2015 var alle brørne Skorpen med på opprykk med sine respektive klubbar. I 2017 skal Preben (t.v) spela for same klubb som Eric (i midten), nemleg Os. (Privat foto)

Nøytral i høve rivaliseringa

Sesongen med moderklubben Søfteland var knall. Men trass i stor hyggje med broder Tommy og resten av gjengen i dei grøne og kvite draktene, ønskjer den høgreiste søftelendingen seg altså tilbake til fotball på høgare nivå.

- Eg skriv under for eitt år med Os Fotball. Det blir veldig spennande. Eg har aldri tidlegare spelt for Os, men eg kjenner ikkje så mykje på det at eg går til Lyseklosters fiende. Som søftelending har eg heile vegen følt meg litt nøytral i høve til den rivaliseringa der, humrar Skorpen.

Han kjenner ein del av spelarane på Kuventræ. Ein av dei er han til og med i nær slekt med.

- Ja, når eg no ikkje lenger skal spela med storebror Tommy, kan det bli kjekt å kanskje få spela med veslebror Eric. Han er nett teken opp i Os 2-stallen for neste år, fortel Skorpen.

Midtstoppar-emne

Då Os og Fusaposten prata med Os-trenar Hassan El Fakiri på onsdag, var han klar på at dei venta to nye spelarar - ein av dei var nok Preben.

- Ja, han snakka om ein forsvarar, og det er nok meg. I Os ser dei på meg som eit midtstoppar-emne, og det passar meg fint. Elles har eg jo spelt både back og midtbane for Lysekloster, seier 21-åringen.

- Gler du deg til å ta steget opp igjen?

- Ja, enormt. Eg har sakna å trena ofte og mykje. No har eg dagstudium, så på kveldane vert det fullt fokus på trening. Det blir sikkert ei tøff oppkøyring, men det blir også moro, avsluttar Skorpen.