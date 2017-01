Prisfall på brukte leilegheiter

Det var ein generell oppgang i pris i bustadmarknaden i Os i fjor, men mot slutten av året kom det eit fall i pris på brukte leilegheiter.

- Eg har ikkje lese alle statistikkane, men slik eg oppfattar det, var det eit heilt normalt år fram til sommaren. Hausten var veldig roleg, særskilt på brukte leilegheiter, seier Åge Gulbrandsøy i Bo Eiendomsmegling.

Gulbrandsøy har lang erfaring som meklar i Os og ifølgje Eiendomsmeglerguiden.no er han blant dei med flest sal i kommunen. Det er valfritt for meklarar å registrera seg, og talet sal på guiden.

God haustdeal

Det kjem nok ikkje som ei overrasking at prisane stig på bustadmarknaden også i Os. Det viser seg likevel at dei som kjøpte leilegheit i andre halvdel av 2016 kan ha gjort ein god deal, i alle fall om ein samanliknar med prisnivået på vårparten.

- Brukte leilegheiter stagnerte, og fall gjerne litt i pris mot slutten av året i fjor, men ein god vår gjer at det likevel blei ein liten prisauke året sett under eitt, seier Gulbrandsøy.

Ein grunn til at brukte leilegheiter stagnerte litt i pris, er all nybygginga i Os.

- Det går gjerne fleire nye leilegheiter, fordi det blir bygd mykje nytt. Det er prosjekt på Søfteland, Solstrand og Os Sjøfront. Det har nok teke unna mykje av marknaden. Salet av nye leilegheiter held marknaden godt oppe, seier Gulbrandsøy og legg til at ein ser dei same tendensane med tomannsbustader også.

- Nore Neset er populært

Tidlegare var det populært for dei godt vaksne, som var ferdige med einebustader, å etablera seg på Gudridflaten, fortel Gulbrandsøy.

- No har dei fått eit anna, nytt alternativ med alle prosjekta som har vore, og er i gang. Det gjer at dette området har stagnert. Leilegheiter her har gjerne falle noko i pris. Nokre slike områder vil ein alltid ha. Utviklinga er gjerne negativ på kort sikt, men på lengre sikt går det jamnt og trutt oppover.

Om det er svingande tendensar med tanke på leilegheiter, har eigedomsmeklaren berre positive nyhende til dei som tenkjer på å selja einebustad.

- Einebustad-marknaden i Os er veldig bra. Den var også relativt god gjennom heile fjoråret. Sentrumsnære bustader, eller dei med rett beliggenheit, går veldig raskt. Nore Neset-området er veldig populært. Der går bustadene kjapt, seier Gulbrandsøy.

Forventar seks prosent auke

Januar plar vera ein god månad for sal av bustad. 2017 er ikkje eit unntak.

- Det er til og med fleire enn normalt som er ute og kikkar etter bustad.

- Kva tenkjer du om resten av 2017?

- Det er vanskeleg å spå, men eg trur at det blir eit normalt år, der det går jamnt og trutt oppover.

- Kva vil eit normalt år seia?

- I fjor var det ein prisauke på fire og ein halv prosent. Eg forventar ein prisauke på kring fem prosent i år, seier Gulbrandsøy.