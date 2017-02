Rå Fusa-kraft når det stormar som verst

For økonomien er vinterstorm-ane kraftselskaps verste fiende. Men det er også då Fusa Kraftlag får vist kva dei verkeleg duger til.

Kenneth Svenningsen

kenneth.svenningsen@osogfusa.no

Det er endå ei stund til ho får driftstala for 2016, men alt no kan Fusa Kraftlags nye daglege leiar, Tove Hjartnes Fosså, røpa at det ser betre ut enn året før. Stikkordet for det er «Nina».

- Store stormar kan vera svært kostbare for kraftselskap som oss, men samstundes er det då me må visa at me står på for kundane våre. På dette feltet meiner me at me er gode, seier Fosså.

Tove Hjartnes Fosså er stolt over det gode ryktet Fusa Kraftlag har bygd seg opp.

Nina kosta

«Nina» nådde Fusa og resten av Vestlandet 10. januar 2015. Mannskapet i Fusa Kraftlag var klare og førebudd, men skadane vart likevel svært store.

- Alt mannskap var sett i beredskap før stormen nådde Fusa. Alle stod på dag og natt, men det var mykje som skjedde på ein gong. I tillegg hadde me opprettingsarbeid i månadsvis etterpå. Det er klart den stormen kosta, konstaterer Fosså.

I romjula i 2016 kom ein ny storm. Denne gongen sleppte både fusingar og kraftselskapet billegare unna.

- Me hadde alle mann på allerten då også, og heldigvis vart det ikkje så mykje skadar, seier Fosså.

Peter-Hans de Zwarte har jobba i kraftlaget i sju år. - Eg diggar rushet når det er storm. Ein gong skreiv eg på Facebook at me ligg med støvlane på når vêret herjar som verst. Det er ikkje langt frå sanninga, humrar montøren.

Kjapt på pletten

Per dags dato er det 22 tilsette i Fusa Kraftlag SA. 10 av desse jobbar i nettavdelinga som står for jobbane ute i felten. Dei fleste i denne avdelinga er utdanna energimontørar.

- I tillegg har me også ein person som er dedikert til skogrydding langs linene. Det er viktig arbeid for å unngå straumbrot i samband med uvêr, seier den daglege leiaren.

Sidan 1946 har Fusa Kraftlag vore hovudleverandør av straum til busette i kommunen. - Det er me stolte over, og det viser våre tilsette med ein enorm dedikasjon til arbeidet, skryter Fosså.

Som ung jente fekk ho sjølv fart på karrieren i Fusa Kraftlag.

- Etter endt utdanning vart eg tilsett som hjelpemontør og fekk fagbrevet mitt her. Sidan har eg jobba andre plassar, før eg kom tilbake til firmaet her i 2013, fortel ho.

Verksemda har ry på seg for å vera kjappe på pletten når det vert straumbrot i kommunen. Det er eit varemerke Fosså og kollegaane er medvitne på å ivareta.

- Me har ein fantastisk gjeng med oppofrande arbeidarar. Når det vert straumbrot, er dei som brannmenn på utrykking. Då sit det i ryggmargen kva dei skal gjera, og korleis dei skal gjera det for å løysa problemet kjappast mogleg, skryter Fosså.

Ryddar gamalt nett

Men det er ikkje berre i samband med straumbrot at mannskapet er ute i felten og jobbar. Opprydding av gamalt utstyr er også prioritert. Utover våren jobbar montørane mellom anna med å rydda bort det gamle høgspentnettet mellom Fusa og Vinnes.

- Då vegen vart utbetra i 2015, fekk me lagt nye straumkablar i bakken. Dermed vart høgspentnettet som går i lufta her overflødig, seier Fosså.

Då Os og Fusaposten var med på rekognoseringstur tidlegare i månaden, var Peter-Hans de Zwarte, Henning Aadland, Werner Skaathun og Sindre Ivarhus i full vigør på Skjørsand.

- Det kan synast lett å fjerna gamalt utstyr, men det skal gjerast i rett rekkjefølgje, og ein skal få alt med. Dette er også eit arbeid der me er svært medvitne på å ivareta tryggleiken for arbeidarane, understrekar Fosså.

Både ho og underteikna var utstyrt med hjelm medan gutane hang i masta og demonterte straumkablane.

Adrenalinkick med storm

Gutane på Skjørsand føler seg privilegert som får jobba i felten.

- Eg diggar det. Me har kjempefint miljø og får vera mykje ute i skog og mark. Nett slik eg likar det, seier lærling, Sindre Ivarhus.

Også dei erfarne set pris på høvet til å kunna jobba ute, også når vêret er som verst.

- Det er jo adrenalinkick når det bles opp mot storm. I yrket vårt må ein nesten lika når det blir litt action, humrar Peter-Hans.

I forkant av stormen «Tor» kommenterte ordførar Atle Kvåle at kommunen var førebudd. Peter-Hans repliserte på Facebook at dei kraftlag-tilsette sov med støvlane på.

- Hehe, me fekk bra med likes på den. Eg trur folk ser at me yter litt ekstra. Det er noko med yrkesstoltheiten vår, ler 25-åringen frå Strandvik.

Nye underselskap

Tove Hjartnes Fosså tok formelt over som dagleg leiar ved nyttår. Då hadde ho jobba som konstituert dagleg leiar for verksemda sidan Bernt Grimstvedt gjekk av, 1. juli.

- Du fekk kjenna litt på jobben før du fekk han formelt. Føler du at du fekk ein mjuk start?

- Ja, det var greitt å prøva ut litt først, men no er me i gang for alvor og eg synest det er veldig spennande.

- Kva vert den største utfordringa for Fusa Kraftlag i åra framover?

- Utfordringane vert å tilpassa kraftlaget til nye regelverk og krav som kjem stegvis framover mot 2021 og gjer at heile bransjen er i endring. Straumnettet og kraftomsetning må innan 2021 skiljast ut i eigne selskap for å oppfylla krava. Utfordringa vert å få gjort dette på ein smidig og god måte med kundane i fokus. Fusa Kraftlag har jamt og trutt investert i straumnettet og har i dag eit godt og robust nett. Slik skal det også vera i framtida, seier Fosså.

Fusa Kraftlag har bygd ut fibernett i heile kommunen. På breibandsavdelinga vert det også jobba med ulike tilleggstenester som velferdsteknologi og trådlause løysingar.

- Me jobbar med å utvikla oss heile vegen, så utfordringane er mange og framtida vert spennande. Det er stor vilje i organisasjonen til å få dette til på best mogleg måte, avsluttar Fosså.