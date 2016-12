Realiserer skodespelardraumen

- Eg har ei mor som seier at ein får til det ein vil, og at det berre er å hoppa i det, seier Hanne Andersen. Og ho så gjorde. No er skodespelardraumen hennar i ferd med å bli realisert.

Hanne Andersen er heime att etter eitt år på film- og skodespelarlina ved New York Film Academy i Los Angeles i California, og eitt som skodespelar "over there".

- Visumet mitt er gått ut, så no skal eg vera heime til over sommaren, og så reiser eg til USA igjen, seier 27-åringen.

- Korleis finansierer du studiet og opphaldet i USA?

- På fritida jobba eg for å få mindre jobbar i TV- og filmbransjen. Eg var gjerne på fire-fem auditions i veka, og har mellom anna hatt ei lita statist-rolle i TV-serien Grey´s Anatomy og andre liknande produksjonar. Det er veldig kjekt å sjå korleis det fungerer på store sett som dette, fortel ho.

Elles leiger ho ut huset sitt på Drange, og jobbar saman med mor si på Er-An når ho er heime.

Hanne og to medstudentar, Rosa van Iterson og Marlina Quiroz, under "graduation" ved filmskulen i Los Angeles.

Må stå på heile tida

Skodespelardraumen har følgt henne lenge, og dramalina var eit naturleg val då ho gjekk på Fyllingsdalen vgs. Ho har også fleire års erfaring med å stå på scenen, t.d. i Os Revy og Teaterlag. Her har ho også fått prøva seg som regissør.

- Eg ser på meg sjølv som ein skodespelar no, og jobbar for å koma meg inn i bransjen her i Noreg. Det er ikkje så enkelt, for det er langt færre produksjonar her til lands enn det er i USA, fortel Hanne.

- Korleis får du oppdrag som skodespelar eller statist i filmar eller skodespel her til lands?

- Det er viktig å ta kontakt med castingbyråa, halda seg oppdatert på kva som skjer i bransjen, og ikkje vera redd for å ta kontakt, seier ho.

Her er Hanne og resten av filmteamet i arbeid med innspelinga av filmen «The Chase» i Os.

Kortfilm frå Os: «The Chase»

I tillegg til å jobba med ein del eigne prosjekt, har Hanne nyleg vore med og produsert tre kortfilmar.

- Ein av desse filmane er laga her i Os. Mange vil kunna kjenna att bygder og kjende stader herfrå. Me har også med fleire lokale heltar, som bl.a. Eirik Søfteland og Jan Helge Corneliussen, røper Hanne.

Filmen heiter «The Chase» - eller «Jakten» på norsk, og planen er å visa han under vårens Drive-in-kino på Er-An neste år.

- Me har fått mange gode tips undervegs, og ikkje minst hjelp med utstyr av Anders Fløysand i Varde Media, fortel Hanne.