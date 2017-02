Redningsaksjon: grunnstøytt ferje

Etter at Fosen Trondheim grunnstøytte i ettermiddag, er det komne fleire båtar til for å evakuera passasjerar og mannskap. (Bildeserie)

Om lag to hundre meter frå land på Hatvik-sida, ligg MF Fosen. Ferja kjem seg ikkje vidare etter å ha grunnstøyt.

- Me høyrde eit kraftig smell, og ferja gjekk rett på land. Men eg veit ikkje kva som var årsaka, fortel ein fiskar på staden.

Politiet seier at også dei er usikre på kva som har skjedd.

- No berre står me og ventar på at redningsbåten slik at passasjerar og tilsette kan koma seg i land, seier politibetjent Prebem Abrahamsen.

Ei ferje frå Fjord1 kom også til for om mogleg å bistå.

Evakuering igangsett

Om bord i ferja skal det vera totalt 49 passasjerer og 25 køyretøy.

- Beredskap er sett i gang, seier administrerande direktør i FosenNamsos, Grete Fuglem Tennås og held fram:

- No vil vi finna ut kva som er skjedd. Redningsskøyta skal trekkja Fosen av grunn. Ingen ombord er meldt skada.

Rundt klokka 14.30 kom ein ambulansebåt til staden og tok til med å evakuera dei om bord. Dei skulle fraktast vidare i buss.