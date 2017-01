Reiste seg etter sesongens første tap

Kaptein Christoffer Askvik Olsen (26) tok kommando og førte laget sitt til ein ny siger i Gullserien, berre timar etter at dei gjekk på sesongens første tap.

- Dette var utruleg bra. Alle spelarane på laget er kjempeflinke. Dei er flinke til å høyra etter og følgja instruksar, seier kapteinen etter sigeren over Vadmyra.

Så glad blei Ronny Eide etter å ha skåra.

Ti minutt før første bortemål

Os spelte to kampar i Oshallen i dag. I føremiddag stod Sotra på motsett banehalvleik. Det enda med eit tremålstap, med 9-6 til gjestane.

- Sotra var gode, betre enn oss i dag. Dei hadde to veldig gode jenter, seier kapteinen.

Men mot Vadmyra var det ingen tvil om at Os var det beste laget. Det nesten ti minutt, før dei blåkledde klarte å få ballen i mål bak Os-keeper, Marika Selje. Askvik Olsen, og medspelarane Magnar Moberg og Eivind Økland var ikkje redde for å lausna skot. Sistnemnde brukte førsteomgang til å justera siktet, men over i andreomgang prikka han inn tre skåringar.

Gullserie-laget jublar over nok ein siger denne sesongen. Dei står berre med eit tap så langt. Det kom i føremiddag mot Sotra.

- Eg liker ikkje å skryta av meg sjølv

Det var ikkje berre kapteinen som kom med instruksar på banen. Moberg (20) var også veldig tilstades i kampen. Når han ikkje brukte skot-finta, trefte han som regel godt på skota sine, og sikra fire Os-mål.

- Kva synest du om innsatsen i dag?

- Eg liker ikkje å skryta av meg sjølv. Alle på laget var like flinke, spør du meg, seier Moberg.

Vadymra opna godt etter kvilen, men det var aldri noko tvil om at det var Os som kom til å gå sigrande ut av duellen. Dei gule hadde god kontroll, og etter kvart begynte dei å "showa" litt. Eit angrep blei rulla opp, der Moberg fann Økland, som tok sats for å skyta, men i staden sende han ballen over forsvaret og inn til Askvik Olsen som hadde funne rom på streken. Han kasta seg sida mot mål, og sette ballen mellom beina på keeper.

- Er dette noko de har øvd på?

- Eigentleg ikkje. Eg har prøvd det éin gong før, men då bomma eg, seier Askvik Olsen.

Det kunne sjå ut som at dette var eit innøvd trekk, for berre eit par minutt seinare rulla dei opp eit identisk angrep. Diverre for Askvik Olsen, gjekk ballen på utsida av stolpen.

Spelarane gjekk rett bort til publikum etter kampen for å takka for støtta.

På utkikk etter hjelpetrenar

Då sluttsignalet gjekk stod det 17-9 på måltavla i favør Os, og osingane sleppte jubelen laus. Laget gjekk bort for å publikum etter kampen for å takka for støtta. Os-trenar Grethe Søviknes er godt nøgd med lagets innsats i helga, trass i sesongens første tap.

- Sotra blei for sterke. Dei hadde to jenter som var veldig kvikke, seier Søviknes

Gullserie-laget til Os blei starta for over 20 år sidan. Også då med Søviknes på sidelinja. Tidlegare var dei to trenarar, no er det berre Søviknes som er att. Den røynde trenaren håpar no at nokon andre ønskjer å vera med og trena den herlege gjengen, som ho kallar dei.

- Det er ein fordel å vera to. Då kan vi dela gruppa i to, der dei som gjerne er eit hakk flinkare enn dei andre, kan få vidareutvikla seg litt. Det kan også vera greitt å ha nokon å støtta seg til, om eg ikkje har høve til å ta treninga ein dag, seier Søviknes.

Trenar Grethe Søviknes tek del i oppvarminga.

Har ikkje samvit til å gje seg

Trenaren legg til at ein ikkje treng vera verdsmeister i handball for å trena dette laget.

- Det viktigaste er at ein må lika å jobba med menneske, og klara å handtera dei ulike individa. Eg har bakgrunn frå handball, men det er ikkje naudsynt å kunna mykje om handball for å bli med her. Det kjem etter kvart, seier Søviknes.

- Er det slik at du tenkjer på å gje det etter kvart?

- Det har eg ikkje samvit til, seier ho og ler.