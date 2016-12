Rekorddeltaking i Os-meisterskapen i symjing

34 symjarar var i aksjon då Os Svømmeklubb hadde sin årlege Os-meisterskap laurdag.

Som resultat av sitt gode samarbeid med Osbadet fekk symjeklubben tjuvstarta badedagen i Osbadet laurdag. Etter å ha varma opp i ein time, starta symjekonkurransane klokka 10.00.

- Det var ei veldig fin ordning. På den måten fekk me gjort unna det meste av konkurransen før dei vanlege badegjestane kom til badet, seier leiar i Os Svømmeklubb, Tord Færøy.

Viljar Stang i full fart i bassenget.

Unge og eldre

Dei 34 utøvarane konkurrerte i sju øvingar - seks symjekonkurransar og ein noko annleis, nemleg fartskamp i sklia.

- Det gjekk slag i slag med deltakarar frå 8-års-alderen til godt vaksne utøvarar. Totalt hadde me 90 startar, fortel Færøy.

Han er glad for at fleire av klubbens tidlegare medlemer fann vegen til meisterskapen.

- Både Ariel Braathen og broren Sebastian Braathen var på plass. Det same var Tom André Egeberg. Utruleg kjekt at desse flinke utøvarane, etter å ha vore ut i den store "symjeverda", kjem tilbake til moderklubben for å delta og inspirera våre yngre utøvarar, konstaterer Færøy.

Ariel og pappa Bjørn Arne var også i aksjon i Osbadet laurdag.

Premie og brunsj

Etter endt innsats forflytta symjegjengen seg til møterommet i Osbadet. Her vart det brunsj og premieutdeling.

- Våre suverene trenarar Thomas Harlem og Elin Austevoll nytta her høvet til å takka for ein fin sesong. Me i leiinga i klubben må også få takka dei for den innsatsen dei legg for dagen. Utan Thomas og Elin ville ikkje Os Svømmeklubb vore på langt nær den same, avsluttar leiar Færøy.

Håkon Strømland Johnsen i fullt driv med butterfly.

Resultat Os-meisterskapen i symjing: Øving 1. 25 m fri, mixed

Klasse født 05

Eskil Habbestad Lekven deltok.

Klasse født 06

Her deltok Sindre Haarstad, Nancy Hansen-Garvik og

Mie Louise Askeland.

Klasse født 07

Her deltok Are Habbestad Lekven, Tias Færøy,

Nora Hanken og Alice Hansen-Garvik.

Klasse født 08

Her deltok Jacob Austevoll Harlem, Viljar Stang,

Torbjørn Hassall, Lukas Harkestad, Noah Harkestad og Ulrik Johan Lunde.

Klasse født 09

Her deltok Olea Winnberg og Thor Bachmann Eriksen.

Klasse født 10

Her deltok Iben Leander Strønen Haugland og Selma Hanken.

Premiefest i møtelokalet. Trenar Thomas Harlem stod for utdelinga.

Øving 2. 50 m rygg, mixed

Klasse født 97

1. Tom Andree Moberg Johansen 29,13, 467.

Klasse født 99

1. Ariel Braathen 33,25, 461.

Klasse født 02

1. Håkon Strømland Johnsen 38,22, 207.

Klasse født 03

1. Kaisa Torgilstveit 53,16, 112.

Klasse født 04

1. Tracy Holm, 42,56, 220, 2. Emma Skarstein Kjetland 42,97, 213, 3. Janne Holm, 43,30, 209, 4. Even Haarstad 44,56, 130, 5. Hedda Kvittingen 52,58, 116,

Klasse født 05

1. Emil Austevoll Harlem 39,31, 190,

Øving 3. 100 m rygg, mixed

Klasse født 97

1. Tom Andree Moberg Johansen 1.05,93, 409.

Klasse født 99

1. Ariel Braathen 1.11,46, 461.

Klasse født 02

1. Håkon Strømland Johnsen 1.25,14, 189.

Klasse født 04

1. Janne Holm 1.33,84, 203, 2. Emma Skarstein Kjetland 1.36,25, 188, 3. Tracy Holm 1.39,71, 169,

4 Even Haarstad 1.40,38, 115.

Klasse født 05

1. Emil Austevoll Harlem 1.29,77, 162.

Klasse født 06

1. Sindre Haarstad 2.04,66, 60.

Øving 4. 50 m fri, mixed

Klasse født 97

1. Tom Andree Moberg Johansen 24,97, 537, 2. Sebastian Braathen 26,94, 427.

Klasse født 99

1. Ariel Braathen 28,63, 534.

Klasse født 02

1. Håkon Strømland Johnsen, 02, Os Svømmeklubb, , 31,06, 279,

Klasse født 03

1. Johannes Meidel Eikeland 36,85, 167, 2. Kaisa Torgilstveit 43,07, 157.

Klasse født 04

1. Tracy Holm, 34,49, 305, 2. Janne Holm 35,94, 270, 3. Emma Skarstein Kjetland 36,60, 256, 4. Even Haarstad 37,05, 164, 5. Hedda Kvittingen 45,10, 136.

Klasse født 05

1. Emil Austevoll Harlem 34,10, 210.

Klasse født 06

Her deltok Sindre Haarstad og Nancy Hansen-Garvik.

Klasse født 07

Her deltok Tias Færøy, Nora Hanken og

Alice Hansen-Garvik.

Klasse født 08

Her deltok Jacob Austevoll Harlem.

Øving 5. 100m fri, mixed

Senior

1. Geir Arne Braaten 1.23,97, 153.

Klasse født 97

1. Sebastian Braathen 1.01,35, 393, 2. Tom Andree Moberg Johansen 1.02,69, 368.

Klasse født 99

1. Ariel Braathen 1.09,69, 39.

Klasse født 02

1. Håkon Strømland Johnsen 1.12,85, 234.

Klasse født 04

1. Tracy Holm 1.20,94, 250, 2. Janne Holm 1.24,72, 218, 3. Even Haarstad 1.30,79, 121, 4. Hedda Kvittingen 1.56,36, 84.

Klasse født 05

1. Emil Austevoll Harlem 1.17,67, 193.

Klasse født 06

1. Sindre Haarstad 1.50,16, 67.

Øving 6. 100m individuell medley, mixed

Senior

1. Haakon Pedersen 1.15,56, 302., 2. John Hassall 1.20,57, 249.

Klasse født 97

1. Sebastian Braathen 1.09,47, 388, 2. Tom Andree Moberg Johansen 1.12,27, 345.

Klasse født 99

1. Ariel Braathen 1.09,10, 574.

Klasse født 02

1. Håkon Strømland Johnsen 1.24,36, 217.

Klasse født 03

1. Kaisa Torgilstveit 1.50,71, 139.

Klasse født 04

1. Emma Skarstein Kjetland 1.27,43, 283, 2. Tracy Holm 1.33,81, 229, 3. Even Haarstad 1.34,09, 156, 4. Janne Holm 1.35,28, 219, 5. Hedda Kvittingen 1.59,15, 112.

Klasse født 05

1. Emil Austevoll Harlem 1.26,06, 204.

Klasse født 06

Her deltok Sindre Haarstad.

Klasse født 07

Her deltok Tias Færøy og Nora Hanken.