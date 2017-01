Restarande kampar denne månaden blir avgjerande

Med 22-17-siger borte over Norrøna er Os-herrane framleis på skothald for opprykk. Trenaren er likevel nøktern.

- Det er ingen tvil om at laget me har i dag er godt nok til å rykkja opp til 2. divisjon. Problemet er at me ikkje kan stilla nett dette laget til ein kvar tid. Folk er opptekne og har andre ting å stri med. Det gjer oss sårbare, seier trenar Kenneth Husebø.

Osingane leidde 9-8 til pause. Etter ein god prat i kvilen drog dei meir og meir frå utover i andre omgang i Haukelandshallen. (Privat foto)

Dempa gemytta

Søndag kveld vann dei gul-svarte komfortabelt borte mot veteran-gutane på Norrøna. Men kampen var likevel ikkje utan nerve og temperatur.

- Norrøna er gode på å piska opp stemninga og å hissa opp motstandarane sine. I tillegg hadde dei ein keeper som stundom kan vera i det umoglege hjørnet. Jan Stankiewicz er tidlegare landslagskeeper for Sverige. Sjølv som 49-åring er han vrien å skåra på.

- Me vart litt frustrerte då me ikkje fekk ballen i mål der ein periode, men slikt uroar ikkje meg. Eg hadde vore meir engsteleg om me ikkje kom til sjansane, fortel Husebø.

- Utover kampen prøvde han så godt han kunne å dempa gemytane.

- Det var litt frustrasjon i laget, då gjeld å få ned temperaturen og minna om at me trass alt har overtaket i kampen, humrar Husebø.

I rute

Etter to tap og ein uavgjort i første halvdel av sesongen ligg osingane på tredjeplass på tabellen. Framfor dei har dei Stryn og NHH. Begge ventar som motstandarar denne månaden.

- Eg trur veldig mykje vert avgjort i løpet av januar. Med bortesiger over Stryn til helga, og NHH den 29. januar vil me verkeleg ha sjanse til å rykkja opp. Om ikkje det vert full klaff der, så tek me ikkje på veg av den grunn. Målet har heile vegen vore å kjempa i toppen, poengterar Os-trenaren.

Sjølv om det berre er avdelingsvinnarane i 3. divisjon som rykkjer opp, er det ikkje utenkjeleg at Os med ein andreplass kunne fått tatt steget opp til 2. divisjon.

- Om NHH vinn avdelinga kan eg vanskelg sjå for meg at eit studentlag vil vera villige til å reisa landet rundt for å spela kampar. Eg vil ikkje sjå det som usannsynleg at dei då overlét opprykksplassen til lag nummer to på tabellen, seier Husebø.