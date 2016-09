Direktesendt teater for aller første gong

Neste Torsdag er Os åstad for ein heilt spesiell premiere, når Riksteatret speler for fulle hus i Oseana og samtidig viser framsyninga si på storskjerm ved Luranetunet og Bergen Røde Kors Sykehjem.

- Så vidt vi veit er dette første gong at ei teateroppsetjing kan opplevast på tre stader samtidig. Så dette er veldig spennande, fortel informasjonssjef ved Riksteatret, Mette Blom Hægeland.

Framsyninga som skal visast i Oseana og streamast derfrå torsdag kveld, er «Fortrolige samtaler» i Liv Ullmanns regi.

Den er heilt utseld, og både Riksteatret og Oseana er glad dei likevel får delt opplevinga med fleire enn dei som har billett.

- Oseana ønskjer som oss å nå ut til fleire. At dei er det kulturhuset som tok utfordringa med å testa dette ut, er veldig artig, seier Blom Hægeland.

Tom Remlov har lenge drøymd om å direkteoverføra teaterframsyningane til Riksteatret. Når det endeleg skjer, kjem han sjølvsagt til Os for å følgja "premieren" tett. (Foto: Riksteatret)

For dei som vil, men ikkje kan

Dei streama framsyningane blir ikkje opne for kven som helst, men blir vist på lukka arrangement på Luranetunet og Bergen Røde Kors Sykehjem.

- Dette blir på ein måte teater for folk som har lyst, men kanskje ikkje høve til å gå, seier Blom Hægeland.

På Luranetunet viser dei framsyninga både på to enkeltrom og i to av daglegstovene.

- Dette er eit verkeleg positivt initiativ, seier Hilde Storum ved Luranetunet.

Ho er klar over at denne første gongen også blir ein test og utprøving av teknikken, men gler seg over at Luranetunet får delta i pilotprosjektet.

- Vi syns det er ein kjempegod idé at kultur skal vera tilgjengeleg også for dei som ikkje kjem seg til kulturinstitusjonane, seier ho.

- Riksteatret er heile landets teater. Derfor vil vi gjerne nå folk der dei er, seier informasjonssjefen.

Kjem med stjernelag

«Fortrolige samtaler» er teaterversjonen av Ingmar Bergmans «Enskilda samtal», som Ullmann har hatt internasjonal suksess med filmatiseringa av. Stykket er basert på livshistoria til Ingmar Bergmans mor.

Riksteatret har med seg eit stjernelag på scena, med mellom andre Anneke von der Lippe, Liv Bernhoft Osa, Kari Simonsen og Bjørn Skagestad. Dei har også eit sterkt kunstnarisk team, med mellom andre anerkjende Ingrid Nylander på kostyme og scenograf Milja Salovaraa.

Kritikarane i landets største mediehus brukte store ord og trilla fleire femmarar etter premieren i januar i år.

"En gedigen teateropplevelse" skreiv VG sin teatermeldar, medan NRK sin kritikar uttalte at "Når Riksteatret reiser landet rundt, vil det gnistre".

Eit mål sidan 2014

Teatersjef ved Riksteatret, Tom Remlov, har lenge drøymd om å få visa teateret sine framsyningar fleire stader ved hjelp av live-streaming.

Alt i 2014, fleire månader før han tok over jobben som teatersjef ved Riksteatret, sa Remlov til Aftenposten at han hadde ei målsetjing om å få dette til.

- Teknologien er der, så det er ikkje noko problem. Det er ikkje snakk om at vi skal senda frå prøvesalen i Nydalen i Oslo, men frå premierer ute i landet, som frå Tysvær, Kolvereid eller Hamar, sa han den gongen.

Sjølv om teknologien var der, tok det tid. Men no, to år etter det nemnde intervjuet, skal det endeleg skje.

Og ikkje i Tysvær, Kolvereid eller Hamar, men i Os og Oseana som får æra av å vera først ut.

Var på hugget

Årsaka er at Tom Remlov også nemnde ideen for leiinga ved Oseana, då dei hadde eit møte med han før han overtok sjefsstolen.

- Vi kasta oss på ballen. Eg syns det er fascinerande med streaming. Det mest spennande er at ein kan velja å vera på heile verdsveven, men også heilt lokalt, seier direktør ved Oseana, Ole Tobias Lindeberg.

Han hadde også vore innom streaming-tanken tidlegare, då han jobba ved Bergen Filharmoniske Orkester.

- Eg var på hugget og sa det er fantastiske tankar, men at vi er mest interessert i at det skjer frå Oseana.

I vår hadde Riksteatret endeleg kome langt nok i planane og spurte Oseana om dei var klare.

- Vi tok ballen då den kom. Vi syns det er kjempekult at dei vel å bruka oss og at vi får ta del i eit slikt nasjonalt satsingsområde for Riksteatret, seier han.

Lindeberg er samtidig glad for at lokale Varde Film & Media har fått produksjonsansvaret.

Ivareta eigenarten

Streaming-tilbodet Riksteatret no kjem med er i denne omgang ikkje kommersielt.

Då Remlov i 2014 snakka med Aftenposten om streaming-draumen, uttalte han at:

- «Samtidigheten» vil vera ein verdi. Ein sit ikkje i same rom, men i same tid.

Dette er eit poeng for Riksteatret når dei no vel å senda video av eit av sine scenestykke.

- Vi er opptekne av å ivareta liveopplevinga, som jo er teateret sin eigenart: Med at det er menneske som står på ei scene og dette møtet mellom dei på scenen og dei i salen, seier informasjonssjef Blom Hægeland

At den første live-overføringa endeleg skjer, er så stort for teatersjef Tom Remlov at han kjem til Os og Bergen for å vera tilstades under "premieren".

- Han vil gå fram på scenen og ønskja velkomen til publikum alle tre stader, så set vi i gang i Oseana. Planen er at han så dreg rett til Luranetunet der første akt er igang og opplever det saman dei.

- Derfrå dreg han vidare til Bergen og møter publikum ved Bergen Røde Kors Sykehjem, slik at han også får sett korleis det fungerer for dei, fortel Blom Hægeland.