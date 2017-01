Sa ja til Spar-butikk i Kloppamyra

Fylkeskommunen meiner at det er feil strategi å leggja butikk 1,5 km vekke frå der folk bur. Frp meiner tvert i mot at den nye butikken er eit godt miljøtiltak.

Detaljreguleringa var til endeleg handsaming i PBU torsdag. Som i førre runde, var administrasjonen i Os kommune framleis negative til butikkplanane. Dei grunngav dette bl.a. med at planen er i strid med regionale retningslinjer og gjeldande samfunnsplan for Os kommune.

Dei regionale retningslinjene var blant anna at butikken blir liggjande om lag 1,5 km frå dei sentrale bustadkonsentrasjonane og kvardagsfunksjonane på Nore Neset/ Skeie. Det vert med andre ord lagt opp til å køyra bil for å handla. Vidare vart det peikt på at gang- og sykkelsti ikkje er ferdigstilt enno.

Meinte rekkefølgja var feil

Trine Lindborg (Ap) var einig med administrasjonen.

- Me må kunna greia å venta til nærsenter-analysen ligg føre. For meg er det ikkje Norgesgruppen som skal bestemma kor butikken skal liggja.

Eit tidlegare forslag om å etablera butikken nærare Irgenskrysset vart forkasta av Norgesgruppen fordi det ikkje var stor nok plass der.

Partifelle Harald Døsen la til at den same diskusjonen vil dukka opp andre stader i kommunen også.

- Dette er akkurat same diskusjon som me vil få på Søfteland. Der og er det behov for ein større nærbutikk. Då er det viktig at me har funne kvar nærsenteret skal vera, før me etablerer varehandel, sa Døsen.

Frp: Bra for miljøet

I ein replikkveksling med Harald Døsen gav Gustav Bahus (Frp) uttrykk for at han såg butikken som eit bra tiltak for miljøet. Han peikte på at dei færraste i dag går når dei skal handla, og at butikken i Kloppamyra uansett vil korta ned distansen til butikk for dei som bur på Nore Neset og Strøno.

Dette vart likevel ikkje nytta som grunngjeving i framlegget til vedtak frå Frp/H. Derimot vart den nye gang- og sykkelstien vektlagt, og at butikken vil gje mange nye arbeidsplassar.

"Tiltaket opnar for mange framtidige arbeidsplassar. Dessutan er vegen godt trafikksikra, då kommunen byggjer gang- og sykkelveg frå Kolskogheiane til Askvik for mjuke trafikantar" heitte det i framlegget.

Dette vart røysta over og fekk fleirtal med Frp/H sine 5 røyster mot opposisjonens 4.

Fakta

* Området Ådnadalen/Kloppamyra ligg i enden av Ulvensletta.

* Bjørn Døsen Utvikling står bak planforslaget, og Norgesgruppen er tiltakshavar

* Norgesgruppen Vest har utarbeidd handelsanalyse.

* Spar Kloppamyra er tiltaket kalla i handelsanalysen.

* Der vert det estimert at den nye butikken kan tena heile vestenden av kommunen, og få ei årleg omsetning på ca. 38 mill. kroner årleg.

* Den nye butikken i Ådnadalen kan bli på ca. 1.120 kvm.