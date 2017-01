Så langt få problem på glatten

Bortsett frå ein kjelkete plassert bil på Bahus, har årets første snøfall så langt ikkje ført til større problem i trafikken.

Rundt klokka halv sju fekk politiet melding om at ein forlatt bil stod slik til at bakparten stakk ut i køyrefeltet til Bergen. Det skapte noko kø på staden, og ein bergingsbil fekk ordna opp.







Ifølgje Stein Gjøsund ved Os brannvesen har årets første snøfall ikkje ført til nemneverdige problem så langt.



- Me har fått melding om at det nokre stader er is under snøen - bl.a. i Prestegardsskogen. Så me oppfordrar folk om å køyra forsiktig, seier Gjøsund.



I Nordhordland og i bergensområdet kjem meldingar om mindre uhell i trafikken.













Kaldt før mildt

Ifølgje vermeldinga skal det verta litt varmare i morgon, før det frys på att onsdag og torsdag. Ifølgje Storm kan det bli ned mot 5 minusgrader. Faren for vanskelege køyreforhold er altså til stades utover veka. Fredag er det meldt mildvêr att.