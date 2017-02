Saman om utbygging og utvikling

Som om ikkje dei hadde nok å gjera frå før av, starta like så godt Bjarte Skåtun og Svenn Storum Fusa Bolig AS i 2009. - Vi såg ein marknad, og høve til å skaffa våre firma meir arbeid, seier Skåtun.

Bjarte er dagleg leiar for Agnar Skåtun AS, Vinnes-firmaet som leverer alt av byggevarer til bustader, medan Svenn eig og driv Fusa-firmaet Byggmester Svenn Storum AS. Dei to bestemte seg i 2009 for å kasta seg inn i utbyggingsdelen av marknaden i heimkommunen.

- Vi er ein rein byggjevareleverandør, medan Svein byggjer. Vi har så langt bygd ein del hus. Alt er for sal. Vi kjøper tomter og byggjer. På Vinnes har vi bygd to tomannsbustader, og vi kjem snart til å starta på to nye. Elles har vi bygd mange hus i Opsalmarka og vi har kjøpt tomter i Strandli, der vi også snart skal byggja, seier Skåtun.

Nyttar tida godt

Ein kan lura på korleis ein dagleg leiar og ein byggmeister kan ha tid til å driva eit selskap på si.

- Eg jobbar berre 150 prosent i Agnar Skåtun. Då har eg jo ein del å gå på, seier Bjarte og ler.

- Det varierer kor mykje tid vi brukar på Fusa Bolig AS. Til tider kan det vera litt dødt, medan det andre gonger er meir aktivitet.

Svenn seier at det er utruleg kor mykje ein kan få gjort om ein nyttar tida godt.

- Eg har med meg materialperm og får gjort småting når eg er i bilen, til dømes om eg må venta på ferja, seier han.

Tredjegenerasjon Skåtun ved roret

Agnar Skåtun blei starta i 1956 då Børje Skåtun bestemte seg for å starta sagbruk i eit 100 kvadratmeter stort skur på Vinnes. Sonen Agnar tok over i 1962 og starta med sal av uhøvla trelast. Då blei det levert trelast til både emballasje og bygging. Seinare måtte tømmarskjeringa avviklast, og handel med ferdig trelast frå Austlandet tok over. I 1980 starta Bjarte Skåtun, Agnars eldste son, og handelen med alle typar byggjevarer auka. Det som starta som eit einmannsforetak på 50-talet, er i dag eit relativt stort firma, som tel om lag 17 årsverk. Agnar Skåtun omsette for 69 millionar kroner i fjor, eit nivå dei er nøgde med å liggja på.

- Det var svak vekst frå året før. Vi er ein av veldig få som ikkje er med i ein kjede. Mange av konkurrentane våre er eigd av utanlandske gigantar. Målet vårt er å liggja på det nivået vi er i dag, for å tryggja arbeidsplassar, seier Skåtun.

Stor vekst for Storum

Bjartes kompanjong, Svenn, er opphavleg frå Os, men flytta til Fusa då han var vel 20. Han registrerte personleg føretak i 1992, og blei godkjend som lærebedrift i 1999.

- Sidan den gongen har eg hatt folk med meg. Først fekk eg ein lærling. I 2001 tilsette eg fagarbeidarar, og i dag er vi tolv mann i firmaet, seier Svenn.

- Det er vel bra vekst på om lag 17 år?

- Eg synest ikkje det har gått så raskt. Eg kunne sikkert ha ekspandert meir, men eg likar å driva på den måten eg gjer. Brorparten av jobbane mine er i Fusa. Eg tek også oppdrag i Samnanger, og eg har hatt litt i Os. Eg har kjøpt nokre tomtar på Nore Neset der det skal byggjast hus, seier Svenn og held fram:

- Med tilsette i Boga, Holmefjord og Baldersheim mellom anna, ville mykje av arbeidskvardagen gått bort om dei skulle køyrt til Os.

Svenn Storum AS omsette for 20 millionar i fjor.

- Omsetnaden går litt opp og ned. Eg har som regel hatt mykje å gjera. Det har vore lite å gjera i desember og januar, men no dett det inn jobbar, seier Svenn.

Samanslåing - positivt for Fusa

I fellesverksemda, er omsetnaden svingande. Firmaet består at dei to, og det er som Bjarte peikar på, varierande kor stor aktivitet det er frå år til år.

- Vi byggjer gjerne eit år, og sel neste år. Det er ikkje noko mål for oss å bli store. Vi vil produsera og selja bustader jamnt og trutt. Vi er styrt av marknaden. Sjølv om vi nokre gonger set i gang med eit prosjekt utan at vi veit kor stor interessa er, ser vi ikkje på det som gambling. Det viser seg at om hus blir bygd, så kjem kundane, seier Bjarte.

Det er heller ikkje slik at dei ferdigstiller ein tomannsbustad, utan å ha kundar.

- Då byggjer vi éin del ferdig, før vi venter med neste, seier Storum.

- Når 2020 kjem, og Fusa og Os skal slåast saman, skal de bli Fusa og Os Bolig AS, då?

- Vi kjem nok til å halda oss til Fusa. Eg trur på at samanslåinga og ny veg vil vera positivt for Fusa, seier Storum.

Må byggja for å skapa aktivitet

Det er ikkje berre grunna marknaden at dei starta Fusa Bolig AS. Kompanjongane er glade i heimkommunen, og ønskjer utvikling.

- Heile næringslivet vil vera tent med utvikling i Fusa. Vi må oppretthalde sørvisnivået for å få fleire fusingar. Ofte ser ein at folk reagerer på at det ikkje finst restaurantar og hotell og slikt i Fusa. Vi er rett og slett for få innbyggjarar per no. Det er ikkje grunnlag for å starta opp noko slikt. Det er eit ønske å koma over ein terskel. Vi treng fleire hovud. Det vil skapa aktivitet på alle område. Då må vi byggja hus og få folk til Fusa, då, seier Skåtun.