Satsar på netthandel

Gjenbruk står i fokus hjå jentene i elevbedrifta SMS ved Fusa ungdomsskule.

Verksemda SMS vart etablert av trekløveret Silje Solheim, Martine Boge og Sara Holmefjord Ådland då skuleåret tok til i haust. Jentene hadde veldig lyst til å prøva å starta si eiga verksemd, og saman med lærar Monica Befring testar dei ut valfaget Elevbedrift som eit prøveprosjekt i år.

- Det er ei eksklusiv gruppe. Jentene hadde veldig lyst til å ha faget, så no testar vi det ut på ei lita gruppe i år, og så får vi sjå om vi skal tilby faget til fleire elevar til neste år, seier Befring.

Miljøvennlege handlenett

For å starta ei verksemd må ein ha ein forretningsidé. Jentene hadde først planar om å laga regntrekk til vesker, men det var vanskeleg å få fatt i materiale. Dermed vart det miljøvennlege handlenett i staden.

- Regntrekka vart veldig dyre, fortel Silje og Martine.

Handlenetta derimot, er så godt som gratis å produsera. Jentene nyttar nemleg gamle sengetøy, gardiner og gamle stoffrestar som dei har fått frå lærarar, foreldre og andre kjente.

- Vi syr sjølv. Dermed vert produksjonskostnadene veldig låge. Det einaste vi har kjøpt er silkeband, fortel jentene.

Eit anna viktig aspekt ved forretningsideen er at netta er miljøvenlege. I staden for å kjøpa plastposar på butikken, kan du ta med deg eit handlenett. Netta kan du bruka om att, og om att og om att.

- Anten du skal handla, eller gjera andre ting, er det alltid greitt å ha med seg eit nett, seier Martine.

Så langt har jentene sydd kring 25 nett. Planen er å laga endå fleire.

Gir bort pengane

I tillegg til å sy, har trioen brukt valfagstimane til mellom anna å laga si eiga Facebook-side. Her kan potensielle kundar ta netta nærare i augesyn, samt senda jentene ei melding dersom ein har funne eit nett ein berre MÅ ha.

- Vi sender også nett i posten, men då må kundane betala 29 kroner i frakt, fortel jentene.

At produksjonskostnadene er låge, kjem Redd Barna til gode. Jentene bestemte seg nemleg raskt for at dei ønskte å gje overskotet frå verksemda til ein veldedig organisasjon.

- Me får ingenting, seier dei og smilar.

Valfaget Elevbedrift er eit prøveprosjekt på Fusa ungdomsskule i år. Lærar Monica Befring rettleier jentene.

Har jobba knallhardt

I slutten av april deltek SMS på ei messe for elevbedrifter på Gimle skole i Bergen. Her får Fusa-jentene høve til å visa fram produktet sitt, og fortelja litt om konseptet med verksemda.

- Det vert utruleg kjekt for jentene å visa fram det dei har arbeidd med. Dei har jobba knallhardt, påpeikar Befring.

- Kva har de lært?

- Vi har lært at det er viktig å ha ein plan og eit budsjett. I tillegg har vi sett litt på kven vi ønskjer å nå, kven som er målgruppa for produktet vårt og at det er lurt å tenkja langsiktig, seier jentene og legg til:

- Vi har òg lært at symaskinene streikar frå tid til anna, seier dei og smilar.