- Det finst ikkje gode eller dårlege elevar, berre dårlege skular og dårleg læremiljø, sa rektoren frå Drammen då ho snakka til Os-elevar i Oseana torsdag.

Storsalen i Oseana var fullsett av skuleelevar, lærarar og tilsette, føredragshaldarar og andre som var involverte i seminardagen til Os vidaregåande skule.

Rektor Johan Henrik Lassen ønskte velkomen, og elevinspektør Ann Haugland - som har vore programansvarleg - presenterte kort føredragshaldarane, og gav deretter scenen til Kongshaug-bandet Rolls Roys, som fekk æra av å opna samlinga med to sjølvskrivne låtar.

Under hovuvudtemaet: Korleis avverga utanforskap, fekk elevar og lærarar høyra litt om arbeidet som er gjort ved Åssiden vgs i Drammen. Både rektor Ann-Mari Henriksen og lærar Kristin E. Ophus kom med gode innspel, erfaringar og idear til korleis ein kan skapa ein skule der alle føler seg sett og inkludert.

- Ein ting er sikkert: Ingen elevar kjem på skulen med ein plan om å mislukkast. Ambisjonen vår må vera å skapa eit så godt læringsmiljø at alle elevane har lyst til å gå på skulen kvar dag, meinte Åssiden-rektoren.

Lærar Kristin E. Ophus og rektor Ann-Mari Henriksen ved Åssiden vgs i Drammen fortalde om eigne erfaringar og tiltak for å skapa ein betre og meir inkluderande skule for elevar og tilsette. Og resultata er gode.

- Kva kan EG bidra med?

- Kva er ein god skule? Kva er ein god elev? Kva kan eg bidra med? Kva skal til for at elevane skal ha lyst til å koma på skulen kvar dag? Desse og fleire spørsmål bad Henriksen elevar, lærarar og andre tilsette spørja seg om.

- Det er ikkje særleg motiverande og kjekt å gå på skulen dersom det er mykje bråk og uro i klasserommet. Det er læraren si plikt å sørgja for at elevane har eit godt læremiljø, sa Ophus.

Dei fortalde deretter litt om prosessen dei hadde gått gjennom på eigen skule, mellom anna gjennom Åssiden-konferansen i 2012.

Over 600 elevar var då med på ei storsamling for å diskutera og koma med idear til kva ein kunne gjera for å få ein betre og meir inkluderande skule. Elevane vart delte opp i grupper på tvers, det same vart skuleleiarane og tilsette.

- Ambisjonen var at alle skulle høyrast, og alle skulle koma med sine bidrag til kva dei kunne gjera for å skapa ein betre skule. Det er ikkje alltid dei store tinga som skal til for å betra miljøet, sa Henriksen.

Lokalavisa fekk ikkje høve til å vera med på heile seminaret, men vidare på programmet stod føredragshaldar Joachim Aadland frå FRI - Foreningen for kjønns- og seksualmangfald. Annette Münch informerte deretter om antidopingsarbeid, mobbeombod Mari-Kristine Morberg om mobbing, og til slutt snakka Anne Lyssand frå Os lensmannskontor om radikalisering. Ho informerte også om oppstart av ei ressursgruppe i Os hausten 2016.