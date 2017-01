Laila Marie Reiertsen blir etter alle solmerke innstilt som ny varaordførar i kommunestyret torsdag. - Eg er glad og takksam for at gruppa mi vil ha meg, seier Reiertsen.

Søndag kveld hadde Frp gruppemøte og innstilte Laila Reiertsen til vervet som varaordførar.

- Vi får sjå kva som skjer i kommunestyret torsdag. Eg går ut i frå at det går greitt, seier Reiertsen som legg til at dette er ei stor utnemning.

Kjenner ordføraren godt

Som varaordførar skal ho samarbeida tett med ordførar Marie Lunde Bruarøy.

- Det blir uproblematisk. Eg har kjent Marie lenge. Sjølv om vi ikkje har direkte samarbeidd i jobbsamanheng, er eg positiv og trur at det kjem til å gå veldig bra. Eg ser fram til å samarbeida med Marie.

Ingen er uerstattelege

Terje Søviknes har forlate Os til fordel for statsrådpost i Oslo. Reiertsen seier at det blir eit tomrom etter Søviknes.

- Det er veldig spesielt at han ikkje er her. Det er slik at det framleis heng litt i lufta. Kva skjer? Kva gjer vi? Slik er det no. Men ingen er uerstattelege. Eg vil seia at Terje har ført til at vi andre har lært mykje, etter å ha sett på han, og sett korleis han handterer ulike situasjonar, seier Reierten og held fram:

- Vi er ulike personar alle, og må staka ut vegen etter det. Nokon stor revolusjon blir det ikkje. Det er viktig å halda taumane stramt og styra som vi har gjort.

Vil lytta til innbyggjarane

- Kva påverknadskraft har du som varaordførar?

- Eg vil jobba for å ivareta partiets interesser. Eg skal også vera ei god støtte til ordføraren. Eg skal lytta til innbyggjarane og samarbeida med dei andre parti på ei god måte.

- Kva ambisjonar har du?

- Eg er ein "her og no"-type menneske. Eg tek tinga som dei kjem og gjer det beste ut av det. Eg håpar at erfaringa frå Stortinget kan bidra litt også. Det er ikkje så ofte at ein opplever at ein kjem direkte frå Stortinget og går rett inn som varaordførar.

- Kva er viktige saker for deg i tida som kjem?

- Det er ein veg som skal på plass. Det er ei stor sak som skal opp i kommunestyret på torsdag. Det er også viktig at økonomien er i orden, at han er frisk og sunn som dei siste åra. Elles er det å høyra på innbyggjarane, og syta for eit tett og godt samarbeid med administrasjonen og organisasjonane.