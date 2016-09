Starta sesongen med uavgjort

Os-herrene låg under med fem mål til pause, men vann andre omgang. Likevel var det ikkje nok til siger i dag.

- Det er tungt å koma i gong igjen, men det blei eit greitt resultat i dag. Kva dette betyr for den vidare sesongen er derimot usikkert, seier keeper Hans Brunvatne.

Han er særleg glad for å sjå at de yngre spelarane på laget byrjar å visa resultat.

- Dei små har vakse til, seier han.

Ein av dei er son hans Mats Brunvatne som scora to mål og brente ein straffe under dagens kamp mot Norrøna.

Mats Brunvatne er ein av lagets yngre spelarar som fekk vist seg fram under dagens kamp. Han fekk ballen i nettet to gongar.

Starta innhentinga umiddelbart

Bortelaget hadde flest fulltreffarar i første omgang og leia med 6-11 til pause.

Os-herrane starta innhentinga umiddelbart etter pause og reduserte kjapt med to mål til 8-11. Deretter gjekk det slag i slag og då kampen nådde sitt 49. minutt hadde Os auka til 16-17. Då var det tid for ein time out.

Dei gul-svarte tok fullstendig over dominansen på golvet, og gjorde det spennande for publikum.

I 50. minutt utlikna dei og tre minutt seinare tok dei over leiinga med 18-17.

Os sin keeper redda eit straffe med under to minutt igjen av kampen, og dei gul-svarte vann andre omgang stort. Dessverre var det ikkje nok til sigra.

Resultatet enda på 20-20 ved kampslutt.

Stundom gjekk det litt hardt for seg, Her har Arne Veim Haugland dundra målet i veggen etter eit "angrep på mål".

Høg intensitet

- Vi kjem oss i andre omgang, då blir det høg intensitet og vi hentar inn mykje, seier Arne Veim Haugland.

Etter ti år borte frå handballen Vende han tilbake til Os-herrene i vår. No er han klar for sin første fulle sesong på lenge.

- Det blei ein rotekamp som alltid dette. Vi let oss riva med, det blir rett nok litt action, men vi gjer mykje rart, seier han.

Den nyleg tilbakevende spelaren gir likevel Mats (Brunvatne) og Håvard godkjent etter dagens innsats.

Os-laget sakna fleire av sine spelarar i dag. Alexander Heggø er ikkje speleklar, medan andre var opptekne med jobb.

- Vi hadde berre ein innbytar, så det blei mykje speletid på oss, avsluttar Veim Haugland.