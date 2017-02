Siste reis for Julenissen frå Os

Så er det slutt for landets einaste ekte julenisse, Magnus Hamsund.

Mannen som vart fødd og voks opp i Os og for fleire generasjonar var den ekte julenissen, døydde nyleg. Han vart bisett måndag.

Etter noko tids sjukdom døydde Magnus Hamsund 8. februar på Kalfaret Sykehjem, melde BA førre veke.

I mange år jobba Hamsund som kjøpesenternisse. Han var for barn frå Bergen, Os og omegn i fleire generasjonar kjent som Kløvernissen. 22. desember 1993 hadde Os og Fusaposten eit intervju med sjølvaste julenissen på trykk.

Journalist Geir Keys skriv der at Magnus Hamsund er Noregs einaste "ekte" julenisse, noko han hadde fått skriftleg stadfesta av sjølvaste Utanriksdepartementet, som slo fast at "Magnus Hamsund er ein ekte julenisse som ikkje berre deler ut gåver, men som også ønskjer å utvikla betre forståing mellom nasjonar og menneske under mottoet: Det er viktigare å gje enn å motta."

Hamsund voks opp med ein far som var tilsett som vaktmeister på Christian Michelsens Barnehjem i Os. Nærleiken til ei rekkje triste barneskjebnar prega oppveksten og Hamsund for resten av livet.

Han hadde eit særleg hjarta for sjuke, funksjonshemma og foreldrelause born.

Ved sida av å vera kjøpesenternisse brukte han i mange år jula til å vitja born som var innlagt på sjukehus og institusjonar, noko som gav han stor glede.

Han var oppteken av kor viktig det er at vaksne er der for borna, at dei brukar tida på dei og tek dei på alvor.

I tillegg var han allereie i 1993 oppteken av all forsøplinga på jorda. Han meinte derfor at han som julenisse ikkje berre skulle gje bort gåver. Han meinte julenissen hadde ei viktig oppgåve med å spreia bodskapen om at vi bør tenkja meir på rettvis fordeling.

"- Eg plar seia til borna som oppsø- kjer meg at dei ikkje kan få alt dei øn- skjer seg, og at eg kjem til å gje eit par ting som står på deira ønskeliste til fattige born i staden. Dette aksepterer dei, og er einige med meg i, alle som ein!" sa han til Os og Fusaposten i 1993.

Han heldt fram: "Born er sers fornuftige menneske dersom du behandlar dei med respekt. Og det må ein ekte nisse gjera. For julenissen har ei utruleg viktig oppgåve overfor born, og må vera ærleg og oppriktig mot dei. Dersom dei ikkje kan lita på julenissen, kven skal dei då kunna lita på?"

Du kan lesa heile intervjuet i digitalarkivet.