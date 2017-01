Siste spark er teke

20 år etter at klubben såg dagens lys er Os Kickboxingklubb historie.

- Det er sjølvsagt vemodig at me må gje oss, men me har dessverre ikkje kapasitet til å driva klubben vidare, seier formann i den no nedlagte klubben, Thomas Jensen.

Han har vore medlem sidan 1998. Frå og med 2001 har han vore blant dei som har drive klubben.

- Det har gått opp og ned i mange år. Hovudproblemet har ikkje vore rekrutteringa, men det å få ungdomen til å halda fram, og gjerne engasjera seg på instruktørnivå, seier Jensen.

I lag med broder Christer Jensen og Vidar Kåstad har han hatt hovudinstruktør-jobben. Dei tre skulle gjerne hatt fleire å dela ansvaret med.

- Det vart etter kvart mykje på oss tre. I tillegg hadde me det økonomiske aspektet, som me heile tida måtte tenkja på. Det kostar å driva klubb og leiga lokale, minnar Jensen om.

Thomas Jensen og Vidar Kåstad opplevde at det gjekk mykje tid på å driva klubben.

Tid til eigne

Hovudinstruktøren beklagar overfor dei yngre utøvarane som no hadde fått smaken på sporten.

- Det er mange unge som har starta opp det siste året som sikkert kjem til å sakna tilbodet. Til dei vil eg berre beklaga. Om dei vil halda fram med kampsport, får dei heller reisa til byen, eller starta opp med karate eller liknande her i Os, seier Jensen.

Sjølv vil han nytta meir tid til eigne små og tur og trim i skog og mark.

- Me får prøva å halda oss i form på andre måtar. For oss som bur i Lysefjorden får eg ta det som ein bonus at det vert meir tid til turar til Lyshornet, humrar Jensen.