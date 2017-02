Sju forenkla førelegg

Politiet i Os hadde to laserkontrollar onsdag kveld. Totalt sju bilistar fekk forenkla førelegg.

Den første laserkontrollen vart teke på Halhjemsvegen ned mot ferjekaien, der lovleg fart er 50 km/t.

Politiet stod der frå 19.00 til 20.00 og tok to fartssyndarar. Høgste registrerte fart var 64 km/t.

Frå klokka 21.00 til 23.00 var politiet på plass med lasermålaren sin ved Os Lakk og Karosseri AS på Lepsøyvegen.

Fem på Lepsøyvegen

Dette er plassen der UP i lengre tid har jobba med å få bilistane i Os til å køyra saktare. Resultata frå i går viser at det framleis er ein del som slit med å unngå å køyra over 50 km/t på dette strekket.

Totalt fem bilistar vart tildelelt forenkla førelegg onsdag. Høgste registrerte fart var 71 km/t.

I samband med kontrollen på Halhjem meldte politiet også ein mann i 20-åra for å køyra ein bil som hadde ei rekkje tekniske manglar.