Skjulte sjukdomen for omverda

Då Astri Samnøy la ned butikken Velkommen på Fjord´n Senter i februar, sa ho at det var grunna dårleg omsetnad. Den verkelege grunnen var lågt stoffskifte, borreliose og kyssesjuka. No er ho endeleg begynt å bli seg sjølv igjen.

- Butikken var populær. Dei som sjekkar tala, vil sjå at det eigentleg gjekk bra med butikken. Betre og betre, faktisk, i ein tøff marknad. Eg får stadig kommentarar om at det var synd at eg la ned, og at dei håpar at eg vil starta opp att, seier Astri Samnøy.

- Eg har det bra, så ingen treng synest synd på meg. Uansett kva eg opplever, så tenkjer eg at eg er som katten. Eg landar alltid på beina, seier Astri og smiler.

Dei fire a-ane

Gründeren frå Bømlo gjorde fusing av seg for elleve år siden. Ho er gift med odelsguten Arve Samnøy, og dei to har borna Andrea (13) og Anders (11) saman.

- Dei fire a-ane, seier Astri og smiler.

Velkommen er den tredje verksemda gründeren har starta. Eit firma ho ser på som sitt hjartebarn. For to år sidan starta problema som etter kvart gjorde at ho ikkje hadde anna val enn å leggja ned butikken, som framleis er i live som nettbutikk.

- Som gründer kan ein ikkje bli langtidssjukemeldt, og som arbeidsgjevar skal det mykje til for å ta steget med å avvikla butikken. Eg var sjuk lenge utan at folk visste det. Hadde eg vore borte frå jobb, så hadde folk skjønt det. Men eg gjekk på jobb kvar dag, og let som om alt var normalt. Dessutan brukte legane lang tid på å finna ut kva som var gale, seier Astri.

Seig saman over dørstokken

I 2014 trudde Astri at ho hadde fått influensa. Ho var generelt dårleg, hadde lite energi og var trøytt. Det verka i alle ledd i kroppen. Legen påviste lågt stoffskifte. Ei stund etter legebesøket, var Astri åleine heime, då ho plutseleg seig saman. Kroppen stoppa opp.

- Eg var på veg frå eit rom til eit anna. Eg kjente at noko skjedde. Det var som om kroppen slo seg av. Eg seig saman og blei liggjande over ein dørstokk. Eg tenkte at eg måtte leggja meg i stabilt sideleie, før eg eventuelt svima av, seier Astri.

Mens ho låg der, utan å kunna røra seg, forsvann høyrsla og synet. Astri forstod at det var alvorleg, og konsentrerte seg om å pusta.

- Eg låg lenge og tenkte på akkurat det, at det er den eine tingen som ikkje måtte stoppa opp. Pust inn, pust ut. Det var alt eg tenkte på. Etter kvart kom høyrsla attende, først med øyresus, og så kom sakte, men sikkert synet. Dørstokken som eg hadde lagt over lenge, begynte å gjera vondt. Det er kanskje rart, men eg blei aldri redd. Eg blei betenkt. Eg forstod at eg var alvorleg sliten. Legen min hadde hatt eit ønske om å sjukemelda meg, men eg hadde sagt nei. Som eigar for eit lite firma, kan ein ikkje vera sjuk. Det er ikkje så mange som kan steppa inn. Dette har eg ikkje tid til, var tanken min kvar gong vi snakka om sjukemelding.

Dårleg samvit for humørsvingingar

Ein skulle tru at ei slik hending ville få Astri til å stoppa opp, men det gjorde ho ikkje. Ho gjekk til legen igjen. Der blei ho sjekka for alt frå kreft til hjerneslag. Dette fortalte ho aldri til familien.

- Eg har prøvd å skjerma familien gjennom heile prosessen, slik at ikkje dei skulle bekymra seg. Dei har nok ikkje merka så mykje. Eg har vore vaken når dei har vore vaken og gått på jobb som normalt. Det eg har dårleg samvit for er alle humørsvingingane mine. Ikkje at eg har lete vera å seia noko, seier Astri.

Sjeldan tilfelle

Etter legebesøket valte ho nok ein gong å ikkje ta ut sjukemelding. Men det gjekk ikkje lang tid før tilstanden forverra seg. Astri begynte å leggja på seg eitt kilo i veka og fekk mykje vatn i kroppen. Ho var konstant trøytt, og måtte setja alarmen ein time tidlegare om morgonen enn normalt, fordi det tok lang tid før ho kom seg ut av senga.

- Eg var vaken, men kroppen ville ikkje reagera, uansett kor mykje eg ønskte det, seier Astri.

Nok ein gong måtte ho til legen. Astri var inne på tanken om at ho var utbrent. Det viste seg at det ikkje var dét som var tilfellet.

- Det var ikkje rart at eg var sliten. Eg fekk påvist borreliose og kyssesjuka. Legen sa at det var sjeldan at ein fekk begge desse sjukdomane tett på ein annan. Ikkje minst samstundes, seier Astri.

Krøllene forsvann og naseblodet rann

Legebesøket enda som dei føregåande. Inga sjukemelding. Dette var i mai i fjor, og familien skulle snart på ferie til USA i tre veker. Tanken var å halda ut, og bruka ferien til å henta seg inn att. Det fungerte dårleg.

- Eg kjende meg ikkje utkvilt når eg kom attende. Utover hausten fekk eg stadig problem med synet, og hadde konsentrasjonsvanskar. Hukommelsen svikta, og eg kunne gløyma kva folk hadde sagt til meg før samtalen var over. Berre eg gjekk opp trappa blei eg sliten ut. Eg brukte all energi på å få ungane på skulen og koma meg på jobb, seier Astri.

Då oktober kom, måtte ho til legen igjen. Astri hadde då mista alle krøllene sine, og blødde naseblod kvar dag. Ho kunne stå i butikken og halda på ein vare, som plutseleg berre fall ut av nevane. Ho fekk problem med flimring og tåkesyn, og klarte ikkje alltid å finna rett ord når ho snakka.

- Eg fekk streng beskjed frå legen om at eg måtte sjå at dette ikkje gjekk over, og at eg måtte gje meg. Då legen sa at eg kunne få ME om eg ikkje stoppa opp, blei eg skremt. Og det faktum at denne livssituasjonen kunne bli permanent. Det kunne ta tre månader, eit halvt år, eitt år eller to før eg blei frisk, sa legen. Men eg måtte kutta ut alt, seier Astri.

- Bittert å seia noko anna

Astri blei ikkje sjukemeldt, men noko av det første ho gjorde var å seia opp leigeavtalen på senteret, og seia opp ho som jobba i butikken.

- Eg var redd for at eg kom til å ombestemma meg. Difor gjorde eg det med ein gong. Eg hadde halde liv i butikken i ti år. I gode og vonde dagar. Det sit langt inne for meg å gje opp. Skulle eg vera sjuk, så var konsekvensen at butikken måtte avviklast. Ting skjedde så fort, og eg hadde problem med å offentleggjera at eg var så dårleg. Eg orka ikkje tre og ein halv månad med å snakka med alle om kor sjuk eg var og kva som feila meg. Det hadde eg ikkje overskot til. Difor valte eg å seia at det var grunna dårleg omsetnad, seier Astri og held fram:

- Butikken hadde endeleg begynt å gå skikkeleg bra. Det var bittert å seia noko anna. Men det gjekk på kva eg orka.

Ordensmenneske og systematikar

Det tok ikkje så lang tid før folk skjønte at Astri eigentleg var sjuk. Likevel synest ho det er dumt at forholdet med senteret enda som det gjorde.

- Eg føler det var dumt overfor dei som eig senteret, og for kundane. I dag er det fleire som veit at eg gjorde det fordi eg er sjuk, men det er kun dei næraste som veit kor gale det har vore. Eg er eit ordensmenneske og ein systematikar. Når ein får vita at noko er alvorleg, kan ein bli redd og få panikk og søkja støtta hos andre, eller så kan ein gjera som meg, og bli veldig rolig og systematisk. Eg gjorde rett nok mykje i smug, men eg føler ikkje at eg har skjult noko viktig. Eg visste at mine næraste ville bli bekymra, og skjerma dei så lenge det var mogleg. Det er ingen grunn til å anka om det ikkje er noko reelt å anka på, og dei er alle saman folk som ankar lett. Dei hadde meir enn nok med det dei alt visste. Eg verkar kanskje kald, men sanninga er at eg ikkje hadde krefter til å dempa uroa deira, seier Astri.

Nettbutikken har vore livlina

At butikken skulle avviklast, blei offisielt før jul. Astri ville ikkje venta til januar, fordi ho følte eit ansvar for alle som då potensielt sat att med gåvekort frå julegåver som dei ikkje fekk brukt. Ho enda opp med å gje seg ein månad tidlegare enn planlagt fordi tilstanden forverra seg.

- Det var ikkje den berømte dråpen som rann over. Det var vått på heile golvet, for å seia det slik. Eg måtte stoppa opp, seier Astri og held fram:

- Det var heller aldri eit alternativ å få nokon til å driva vidare, for då måtte eg uansett ha vore involvert på eit vis. Det hadde eg ikkje kapasitet til, seier ho.

Nettbutikken har vore livlina hennar medan ho har vore heime og sjuk. Den første månaden var ho hundre prosent sjukemeldt. Sidan har ho jobba 10-20 prosent for å halda nettbutikken i gang.

- Sjølv om eg ikkje har gjort mykje, har nettbutikken putla og gått. Det har vore nok til å dekkja faste utgifter. Grunnlaget eg har lagt i fleire år har berga meg dette året. Arve har hjelpt til med pakking av varer frå lageret som er i kjellaren i huset.

- Arve har steppa inn og gjort mykje for å få det til å fungera, seier Astri.

Kreativiteten kjem attende

Det var tydeleg at kroppen hadde godt av å ta ein pause. Det første halve året søv ho så lenge ungane var på skulen. Ho stod opp når dei kom heim for å laga middag og hjelpa med lekser, før ho gjekk rett og la seg igjen. Då sov ho tungt.

- Eg blei apatisk i denne perioden. Eg hugsar veldig lite frå dei månadene. I haust begynte eg å bli frustrert og irritert over at eg ikkje blei frisk. Det var eit godt teikn på at eg begynte å bli betre. Ofte er det slik at ein ikkje ser kor gale det har vore før i ettertid, seier Astri.

Gründeren har følt seg bra den siste månaden. Ho føler at det går rett veg, men framleis er det langt igjen.

- Eg tek til å bli kreativ igjen. Det er eit godt teikn, men det går nok ei stund før eg er hundre prosent igjen, seier ho.

Mellombels ute av drift

Legen meiner at flått-bittet må ha skjedd i hovudbotnen, siden det ikkje blei oppdaga. Med skog på alle kantar, blir ungane sjekka regelmessig om våren og sommaren.

- Eg har eit søskenbarn på Sørlandet som blei veldig sjuk då han var liten. Utanom det, har eg ikkje vore borti noko som dette. Det er mykje skog kring oss, og det vil gjerna seia at det er mykje flått her, seier Astri, som har sakna å kunna gå turar i sjukdomsperioden.

- Eg kan gå nokre småturar no. Det har eg sakna. Det er noko av det verste, at eg ikkje har kunna delteke sosialt eller gått ut på ein kort tur. Eg kunne til dømes ikkje gå ein halvtime bort frå huset, i frykt for at eg ikkje skulle koma meg heim att.

Det snåle oppi det heile er at Astri ikkje har sett på seg sjølv som sjuk.

- Eg har berre sett på meg sjølv som midlertidig ute av drift, seier ho og held fram:

- Eg møtte meg sjølv i døra då eg måtte avvikla butikken. Skulle eg gå ut med at eg var sjuk? Kva om eg skal søkja jobb i kommunen i framtida, tenkte eg. Eg vil ikkje bli sett på som ho sjuke. Eg var langt nede. No tenkjer eg at anten får eg jobb, eller så kan eg driva for meg sjølv.

På venteliste på senteret

Det er ikkje utenkjeleg at ho kjem til å starta opp att Velkommen på Fjord´n Senter.

- Tilbakemeldingane om at butikken er sakna gjer godt. Eg må ha gjort noko rett. Eg er open for å koma attende til senteret i framtida, og har sagt i frå om at eg vil stå på venteliste for plass i den nye delen av senteret når det er utbygd. For min del, er det greitt at utvidinga kjem til å ta litt tid, for eg er ikkje klar no, seier Astri, som ikkje kan lova at ho kjem til å starta butikken igjen.

- Eg har blitt kjend med så mange flotte folk. Det er fleire kundar som eg har fått eit nært forhold til og framleis held kontakt med. Eg treivst godt med butikken. Vi får sjå kva som skjer i framtida.

Skryter av NAV

Om lag eit halvt år ut i sjukemeldingsperioden, skulle Astri i møte med lege og NAV. Det var eit møte ho grua seg til, men som viste seg å vera ei særs positiv oppleving.

- NAV får mykje negativ kritikk. Eg var redd for at dei skulle sjå på meg som ein som sluntrar unna, men dei møtte meg med veldig forståing. Dei gav meg på ein måte løyve til å vera sjuk. Dei sa at det var betre å ta seg tid til å vera sjuk for å bli frisk, og at eg ikkje måtte starta opp att for tidleg. Det var rart med det, men berre etter at dei sa det, kjente eg at eg følte meg betre. Dei verka ærlege med at dei ønskte mitt beste. Dei får mykje pepar, men den oppfatninga deler ikkje eg.

Sjølv om Astri ikkje er hundre prosent enno, gler ho seg over at det går rett veg.

- Eg har det bra, så ingen treng synest synd på meg. Uansett kva eg opplever, så tenkjer eg at eg er som katten. Eg landar alltid på beina, seier Astri og smiler.

FAKTABOKSER:

Borreliose:

Om lag to av 100 flåttbitt fører til sjukdomen som blir kalla borreliose. Det har vore ein auke i talet alvorlege infeksjonar i åra etter 2000 - men ein liten reduksjon dei aller siste åra. Det finst tre ulike stadium. Stadium 1 - tidleg lokalisert infeksjon. Stadium 2 - tidleg utbreidd sjukdom, og stadium 3 - sein utbreidd sjukdom. Sistnemnde kan opptre månader til år etter smitten hos personen som ikkje har fått behandling med antibiotikum i stadium 1 eller 2. Sjukdomen kan visa seg ved kroniske leddsmertar, eller ved hovudpine, konsentrasjonsvanskar, samt eventuelle lammingar og svekka varleik.

Kyssesjuken, også kalla mononukleose.

Mononukleose er ein infeksjon med eit virus som heiter Epstein Barr virus, eit virus som høyrer til gruppa herpesvirus. Infeksjonen artar seg som regel som ein kraftig halsbetennelse med smerter, høg feber og hovne lymfeknutar på halsen. Som regel medfører sjukdomen også infeksjon utanfor halsen, mellom anna i lever og milt. Sjukdomsperioden kan vara frå nokre dagar til eit par veker, der ein føler seg slapp og sjuk, har nedsett matlyst, frys og har hovudpine. Deretter kjem dei typiske plagene med vondt i halsen, høg feber og hevingar på halsen. Dei fleste er tilbake i skule eller jobb i løpet av 1-4 veker, men det kan ta opp til to månader, eventuelt endå lengre, før ein kjenner seg frisk.

Lågt stoffskifte, hypotyreose:

Sjukdomen skuldast for låg mengde stoffskiftehormon frå skjoldkjertelen til blodet og alle kroppens celler. Utviklinga kan gå langsamt og nesten umerkbart. Etter kvart kan symptom koma frå ulike organ i kroppen, og sjukdomen presenterer seg derfor med eit betydeleg mangfald av symptom og plager. Sjukdomen kan forårsaka depresjon, tiltakslausheit, tap av minne, demens og auka søvnbehov. Forekomsten av sjukdomen er høgare jo eldre ein blir. Medfødt hypotyreose inntreffer hos ein per 4.000 nyfødde i område med tilstrekkeleg jodtilførsel.