Skoleår med yoga og massasje

Anneli Vinnes fra Fusa lærer både yoga, massasje og sminkeproduksjon dette skoleåret. 19-åringen fra Fusa har funnet seg godt til rette, som en av åtte elever på linjefaget Livslinja Thailand ved Skogn Folkehøgskole.

- Jeg var usikker på hva jeg skulle studere videre etter videregående skole. Jeg ville samtidig prøve noe helt nytt og utfordre meg selv. Derfor søkte jeg meg hit til Skogn og trives som bare det, forteller 19-åringen.

Skogn Folkehøgskole ligger i ei lita bygd i Nord-Trøndelag, sju mil nord for Trondheim.

- Årsaken til at jeg valgte akkurat denne skolen var informasjonen jeg fant om Skogn folkehøgskole på nettet. Jeg ble nysgjerrig på yogaen og massasjen, og det at vi får lage ting selv som for eksempel sminke og såpe.

Håndverk som strikking er noe av det Anneli Vinnes får lære mer om på Livslinja.

Naturkosmetikk

Det første skolehalvåret har bydd på mange inntrykk og opplevelser.

- Det har gått overraskende bra å bli kjent med medelever og lærere, og vi har opplevd mye på kort tid. Vi har fått utfolde oss i alle slags kreative oppgaver som kunst og håndverk, uteyoga og produksjon av naturkosmetikk. Vi lærer mye nytt og det er aldri en kjedelig dag. Det er mye takket være alle aktivitetene på fritiden og valgfagene her på skolen, sier hun.

Et år på folkehøgskole skal ikke bare være faglig påfyll og læring. Mellom yogatimer og sminkeproduksjon får de god tid til å utvikle vennskap som forhåpentligvis vil vare livet ut.

- Vi er 90 elever på skolen og det føles som vi alle er i én og samme klasse. Miljøet er fantastisk bra. Alle er med alle og man blir ikke sett rart på om man skiller seg litt ut. Man kan være som man er og blir akseptert. Og lærerne gjør det de kan for at vi skal trives. Vi kan snakke med dem om hva som helst. Jeg har aldri opplevd et slikt samhold på andre skoler. Her er eleven mer i fokus, skryter Anneli.

Anneli Vinnes lærer massasjeteknikker på folkehøgskole.

Tur til Thailand

For mange av elevene på Livslinja er den tre uker lange turen til Thailand på våren skoleårets høydepunkt. Her skal de blant annet ha daglige yogaøkter på en treningscamp med thailandske yogainstruktører. De skal få et innblikk i asiatisk matkultur og prøve ut matlaging med rene råvarer og spennende krydder, samt lære thaimassasje og få opplæring i ulike teknikker.

- Turen til Thailand var ikke helt avgjørende for at jeg søkte akkurat denne linja, men den er helt klart en bonus og noe vi alle gleder oss veldig til. Det blir helt sikkert en opplevelse for livet, spår Anneli.

Gjørmebad er obligatorisk aktivitet under bli kjent-turen på høsten.

Venner for livet

I tillegg til opplevelser for livet, håper hun at vennskap som dannes i løpet av dette skoleåret også vil vare livet ut.

- Vi har allerede blitt veldig godt kjent og jeg vet at jeg vil ha venner for livet etter dette året. Alt det vi lærer vil forhåpentligvis også komme til nytte senere i livet, blant annet det vi lærer om matlaging. I løpet av et år på folkehøgskole lærer vi mye om oss selv. Og det er kanskje det som er den viktigste erfaringen, sier 19-åringen.

Stressfritt skoleår

På spørsmål om hun vil anbefale andre ungdommer å ta et år på folkehøgskole, er ikke Anneli i tvil.

- Hvis man ikke er helt sikker på hva man vil videre etter videregående skole og vil prøve noe nytt, er dette noe jeg vil anbefale for alle. Man trenger et sånt år etter mange år med utdanning. På folkehøgskolen og spesielt denne linja ved Skogn, kan man slappe av og stresse ned. Skogn er sentralt nok og ikke så stort at det skjer alt for mye her. Det er kort vei til togstasjon, butikk og man har naturen tett på. Et perfekt utgangspunkt for friluftsliv og alt det morsomme vi gjør på fritida.

Eleven i fokus

Marit Nordholmen har vært lærer på Livslinja Thailand siden linja ble startet i 2014. Før den tid var hun linjelærer på Søm og design i elleve år. Hun vier de ulike hovedemnene i skoleåret like mye tid; Yoga og massasje, kunst og håndverk, og friluftsliv.

- På denne linja er det eleven som står i fokus. Her handler det om å lære seg selv å kjenne og finne det potensialet man har gjennom fysisk velvære, aktivitet og kreativ utfoldelse. Vi har også mye fokus på en sunn livsstil og matlaging fra bunnen av. Og egenprodusert naturkosmetikk; kremer, såper, sjampo og balsam med naturlige råvarer, forteller Nordholmen.

FAKTA - Skogn Folkehøgskole

. Sted: Levanger kommune, Nord-Trøndelag

. 90 elever skoleåret 2016/2017.

. Rektor: Lars Waade

. Linjefag: Livslinja Thailand, Kickboxing og Fitness, Håndball Brasil, Jakt og Fiske, USA Film & Friluftsliv, Foto din stil.

FAKTA - Livslinja Thailand

. 8-10 elever

. Lærer: Marit Nordholmen.

. Fokus på fysisk velvære, aktivitet og kreativ utfoldelse.

. Høydepunkt: Studietur til Thailand over tre uker i mai/april. Daglige yogaøkter på en treningscamp med thailandske yogainstruktører, innblikk i asiatisk matkultur og prøve ut matlaging med rene råvarer og spennende krydder. I et massasjestudio blir man kjent med thaimassasje og opplæring i noen teknikker.