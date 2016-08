Skal kjempa næringslivets sak på kommunehuset

Den nye næringssjefen Daniel Skotheim introduserte seg i dag for næringslivet i Os. - Eg skal vera næringslivets mann i korridorane på rådhuset.

Skotheim hadde hatt stillinga som næringssjef i vel to veker då han i dag tidleg møtte næringslivet i Os på Os Næringsråd sin frukost i Oseana.

- Eg har gleda meg lenge til å ta fatt på denne jobben i Os, i heimkommunen min. Det har vore mykje å setja seg inn i dei fyrste 14 dagane, og det er utruleg mykje spanande som ligg framføre oss, innleia Skotheim.

Han ynskte ikkje å lansera dei store, vidløftige visjonane i dagens møte, men var meir oppteken av å få fram kor viktig det er å koma i dialog med næringslivet fyrst, og at vegen må bli litt til medan ein går.

- Riktig grep

Skotheim er fødd og oppvaksen i Lysefjorden. Han har kone og to born. Utdanninga har han frå NHH og gründerskulen i Oslo og Boston.

Arbeidserfaringa har han frå mellom anna NetCom, BT og Hansa Borg, der han har vore produktsjef dei fire siste åra.

- No er eg veldig glad for å kunna ta fatt på denne jobben. Det skjer mykje i næringslivet i Os, og er trur det er eit riktig grep av kommunen å ha ein person dedikert spesifikt til denne oppgåva.

Ingen rein pendlarkommune

Næringssjefen heldt igjen på dei store visjonane, men la likevel fram nokre hovudtankar kring jobben han no er i gang med.

På lista står mellom anna arbeidsplassar, eit breitt tilbod i kommunen, verdiskaping, tett samarbeid med næringslivet, næringsvekst, nyetableringar, gründerhjelp og næringssatsinga i Lyseparken.

- Det er viktig å både skapa og halda på arbeidsplassar i kommunen. Mitt mål er at Os ikkje skal vera ein rein pendlarkommune.

Når det gjeld samarbeidet med næringslivet, påpeika Skotheim at han skal vera dei næringsdrivande sin mann i kommunehuset.

- Eg skal vera djevelens advokat. Samstundes kjem eg til å utfordra næringslivet. Det vil gå begge vegar. Eg er uansett sikker på at vi i lag og i tett samarbeid kan få til mykje.

Skotheim vil også halda kontroll på ledige næringstomter og næringsareal i kommunen og bidra med råd og innspel til dei som ynskjer å utvikla areal i kommunen.

Nytt golv, nye kostar

Liv på Øyro og parkeringstilhøva i sentrum er to andre vesentlege område for næringssjefen. Han vil sjølv vera styreleiar i den nye sentrumsforeininga som no skal stablast på beina. Ein av dei fyrste oppgåvene vert å finna ein ny dagleg leiar til foreininga.

Om Liv på Øyro-prosjektet, sa næringssjefen dette:

- No har vi fått nytt golv på Øyro. No er det på tide med litt nye kostar også. All ære til ei som har halde liv i sentrumsforeininga i ein overgangsfase. Dei har gjort ein kjempejobb. Men no må dei få driva med butikk, og så må me syta for å leggja best mogleg til rette for det. Mellom anna ved å få på plass ein drivande og god dagleg leiar for sentrumsforeininga.

Fredag ventar møte med eit ad hoc-utval som skal sjå på parkeringstilhøva i sentrum.

Vegen til Os

Næringssjefen kom heller ikkje utanom nyevegen til Bergen. Her var han oppteken av at kommunen må gripa dei moglegheitene som denne gjev.

- Skal dette vera ein veg inn eller ut av kommunen? Me må gjera alt me kan for at denne skal vera ein veg inn til Os, avslutta Skotheim.