Slår to flogar i ein smekk

Stina Kvåle Bergesen vonar alle etter kvart får kultur for å plukka med seg litt bos når dei er ute og går. Laurdag nytta ho spaserturen med familie og vener til å sørgja for at Vinnesleiro i Fusa vart litt reinare.

- For kort tid sidan gjekk eg og nokre andre langs vegen på Fusa. På éin kilometer plukka vi tre fulle bereposar med bos. Vi måtte gje oss av di vi rett og slett ikkje orka å bera meir, fortel ho.

I helga inviterer Fusa og Os til storstilt ryddeaksjon for å få bort plast og anna avfall frå strendene i dei to kommunane. I fusa er det sett ut konteinarar på fire stader: Vinnes, Eikelandsosen, Holmefjord og Baldersheim. Bergesen og dottera Ingrid (2 1/2) var blant dei som stilte til dyst på Vinnes laurdag føremiddag. Saman med venene Rune, Tina og Ara (1) Landøy, og hunden Jib, sytte dei for at fuglane i sjøfuglreservatet på Vinnesleiro går ein litt betre hekkesesong i møtet kva gjeld plastavfall.

- Eg synest det er utruleg bra at folk går saman på denne måten og plukkar plast. Det er sosialt også, ein god grunn til å koma seg ut på ein regnvêrsdag som denne, meiner Bergesen.

Sjølv nyttar ho og familien hennar området til både sykling, jogging og bading.

- Det er ikkje alltid ein har høve til å bera med seg store ting, men om alle plukkar litt når dei er ute og går, så vert det reinare, seier ho.

Også i Os var fleire i aksjon. Her er det familien til ordførar Marie Bruarøy som tek i eit tak i Moldvikane. Her er familien Bruarøy på veg inn for å tøma båten. (Foto: Marie Bruarøy)

Tidleg start

Klokka har ikkje passert ti ein gong når dei første bilane svingar inn på parkeringsplassen ved båthamna på Vinnes. Ved den store blå konteinaren står kulturleiar i Fusa kommune, Erik Vangsnes, klar med bossekkane.

- Eg trengte ikkje gå langt for finna dette, seier han og held fram ein stor, kvitt plastemballasje av noko slag.

Då Vangsnes møtte opp i hamna i dag tidleg låg det fem fulle bossekkar og nokre plastdunkar i konteinaren allereie. Nokon hadde "tjuvstarta" oppryddinga.

Vangsnes har òg delt ut sekkar til dei som ønskjer å rydda i Strandvik.

- På noverande tidspunkt er det truleg mellom 40 og 50 personar i sving i dei to bygdene, fortel han.

Evigvarande prosjekt

Av dei som meir enn gjerne bidreg i føremiddagstimane på Vinnes er Siv Grethe Stadaas, dottera hennar Emma og hunden Bono. Dei tek turen til Vinnesleiro naturreservat med det same.

- Det er eit fantastisk område. Ettersom det er sjøfuglreservat er det ekstra viktig å halda det reint og fint, seier Stadaas.

Det tek ikkje langt tid før ho og dottera har samla mykje rusk og rask og posane sine. Overalt ligg det små plastbiter og taurestar.

- Det må jo vera noko av dette folk saknar, seier ho og løftar på eit halvanna meter langt plastrøyr.

Stadaas synest oppryddinga i regi av kommunen er eit kjempebra tiltak. Ho meiner rydding i strandsona bør vera ei årleg happening.

- Gjerne etter at dei verste stormane er over, seier ho og legg til:

- Kanskje det bør vera litt konkurransepreg på det. At de ulike områda konkurrerer mot kvarandre, og at det er om å gjera å samla inn mest bos.

Stadaas innser at ryddinga er eit evigvarande prosjekt, og at uansett kor mykje plast ein plukkar, så vert ein aldri ferdig.

- Men om nokon fyller éin sekk eller ti, så blir det i alle fall mindre.

Til liks med Bergesen, oppmodar Stadaas alle som skal ut å gå, om å ta med seg ein sekk og plukka.

- Det som er mest skremmande, er all plasten vi ikkje ser. Den som framleis ligg att i sjøen, seier ho.

PS! Har du vore ute og plukka plast i helga, legg biletet på Instagram med emneknaggen #plastosogfusa. Då er du med i trekninga av 10 flaxlodd.