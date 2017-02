Soknepresten seier ja til å via likekjønna

Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland har bestemt seg for å seia ja til å nytta den nye vigselsliturgien.

Då Os og Fusaposten intervjua Margrethe måndag ettermiddag, hadde ho framleis ikkje fått tid til å lesa skikkelege gjennom den nye vigselsliturgien som vart vedteken på Kyrkjemøtet same dag. Soknepresten var difor i den såkalla "tenkjeboksen".

- Eg føler eg treng litt meir tid før eg tek eit tydeleg standpunkt i saka. Eg håpar de har forståing for de, sa Holmboe Askeland då.

Askeland "tek jobben"

Ettersom hennar kollegaer Roar Hallesby Evjedal og Knut Ivar Askeland sa frå at dei ikkje ville nytta den nye liturgien, vart oppslaget til Os og Fusaposten at likekjønna truleg måtte få preste-vikarar om dei skulle gifta seg i si heimlege kyrkje i Os.

Det er det klart at dei no ikkje vil trenga.

- Eg har lese grundig gjennom den nye liturgien og har gjeve kollegaene mine melding om at eg kjem til å seia ja til å nytta han. I klartekst tydar det at eg er villig til å via likekjønna, seier sokneprest Askeland.

Konsekvensar

I måndagens sak sa Askeland at ho heldt døra på gløtt, mellom anna fordi ho tenkte på korleis Jesus ville møtt likekjønna.

Torsdag svar ho slik på kvifor ho vel å seia ja:

- For meg vart det rett og slett slik at eg meinte det får større konsekvensar om eg seiar nei, enn om eg seier ja.

- Kan du utdjupa litt?

- Nei, eg trur ikkje eg vil seia så mykje meir om saka no. Saka har vore debattert mykje i lokalavisa di, og i andre medium. No ville eg berre gjera det klart at eg seier ja til vigselsliturgi 2017, og at eg kjem til å nytta den etter behov i tillegg til den første me har, som me kallar vigselsliturgi 2003, avsluttar Margrethe Holmboe Askeland.