Er vedtektene brotne?

Styreformann i Irisgården AS, Jim Kaland, seier at dei held seg til vedtektene som låg til grunn då bebuarane flytta inn i 4. etasje, men han vil ikkje kommentera saka ytterlegare.

I eit lesarbrev tysdag påpeikar Einar Øvreberg at det var bebuarane som var "i Irisgården fyrst". Øvreberg meiner difor saka kokar ned til spørsmålet om det er tatt forbehold om etablering av utestad i bygget i kjøpekontrakten.

- Er det der tatt med at de forbeholder seg retten til å kunne leie ut til f.eks. en nattklubb, med de ulemper dette vil kunne medføre, spør Øvreberg, som har følgt Solsiden-saka tett.

- Vi held oss til vedtektene

Os & Fusaposten har tidlegare omtalt vedtektene som vart inngått for Irisgården Eiersekssjonsameie (sjå faktaboks), då bebuarane i 4. etasje flytta inn i Irisgården.

I § 4 står det følgjande: Bruk av brukseiningane eller fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig måte vera til skade eller ulempe for andre sameigarar.

I § 13 står det følgjande: Vedtak som inneber vesentleg endring av sameiges karakter, krev einstemmigheit blant sameigarar.

Bebuar i 4. etasje, Helge Haugland, har tidlegare uttalt at "dei ikkje hadde noko dei skulle sagt då Irisgården AS gav Sagstad Drift AS fullmakt til å søkja om nattklubbløyve for Solsiden pianobar i desember 2013".

- Vi fekk ikkje ein gong vita om det, hevda Haugland då me prata med han tidlegare i sommar.

Me har teke opp saka med styreformann i Irisgården AS, Jim Kaland. Han ønskjer ikkje å kommentera saka, men skriv i ei tekstmelding til Os & Fusaposten at:

- Vi forholder oss til vedtektene i sameiget og de rapportene som til en hver tid måtte foreligge.