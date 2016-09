Letta og glad

Etter å ha kjempa i om lag fire år, er bebuarane i fjerde etasje i Irisbygget glade for endeleg å bli høyrt.

- Endeleg har vi fått gjennomsalg for våre standpunkt som vi har lagt fram i snart fire år, seier Helge Haugland.

Ikkje motstandarar av nattklubb

Irisgården velforening og resten av bebuarane er skuffa over at dei ikkje har fått gehør hos politikarar og administrasjonen i kommunen. Til dels er dei også skuffa over framstillinga av saka i lokalpressa.

- Den siste lydmålinga er utført på ein slik måte som vi har bede om i alle år. Sannsynligvis viser denne verdiar som ligg langt over det som er akseptabelt. Dette viser at vi har hatt rett heile tida, seier Haugland og held fram:

- Alle offentlege instansar påpeiker at ein ikkje bør plassera nattklubb i eit bu-område. Frå vår side er denne saka no eit avslutta kapittel. Vi får berre håpa at huseigar og kommunen innser dette. Vi er ikkje mot nattklubb i kommunen så lenge ein driv i eit eigna lokale.