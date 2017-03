Spørsmål frå strilelandet

Tidlegare såg ein gjerne på strilar som fiskarar med palelue, sjøstøvlar og snadde. Slik er det ikkje lenger. I boka Strilequiz lét Kari Fauskanger lesarane verta kjent med strilar av ulikt slag.

Camilla Kvamme

camilla.kvamme@osogfusa.no

- Det som kjenneteiknar den moderne strilen, er mangfaldet. Vi finn strilar i alle delar av samfunnet, seier Fauskanger og trekkjer fram olje- og oppdrettsnæringa, fotballuniverset og kulturlivet.

- Eg kallar Kygo for stril òg, eg. Han er jo frå Fana, seier forfattaren og legg til:

- Klisjeen om den palefiskande strilen er for gamaldags. Den har vi lagt bak oss for lenge sidan.

Fleire sortar strilar

23. mars gjev stril og quizentusiast, Kari Fauskanger, ut boka Strilequiz. Fauskanger kjem opphavleg frå Askøy, men tilbrakte barneåra, frå 1960 til 1974, på Holmefjord i Fusa.

I boka tek Fauskanger utgangspunkt i dei 17 strilekommunane i Kulturhistorisk vegbok, det vil seia Askøy, Austevoll, Austrheim, Fedje, Fjell, Fusa, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Vaksdal og Øygarden.

- Eg har òg sett litt på strilebydelane Laksevåg, Arna, Åsane og Fana, som var eigne kommunar heilt fram til 1972, fortel ho.

- Er det skilnad på strilane på til dømes Askøy og i Fusa?

- Ja, det er nok det på enkelte område. Strilane har hatt ulike vilkår på ulike stader. Strilane i industribygdene i Arna og Salhus til dømes, hadde ein heilt annan oppvekst, og andre levekår, enn havstrilane. I etterkrigstida i Arna var samfunnet veldig internasjonalt. Det var engelske leiarar på tekstilfabrikkane, og flyktningar frå Ungarn. På Holmefjord derimot var det lite innflyttarar. Vi var nok dei einaste, seier Fauskanger.

Stimulerer til samtale

Endringane i arbeidsmarknaden på strilelandet, samt kommunereforma, sette Fauskanger på sporet av det som etter kvart skulle verta bokdebuten hennar.

- Eg har tenkt mykje på kva stadige endringar i levekåra til strilane har hatt og seia. Eg fann etter kvart ut at eg ønskte å sjå litt på dette med strilar. Det har vore utruleg gøy. Eg har lært mykje, seier forfattaren.

Fauskanger er utdanna bibliotekar, og arbeider for tida på Universitetsbiblioteket i Bergen. Ho har også arbeidd som kulturjournalist i Bergens Tidende, og vore ein flittig quizleverandør til både papir- og nettutgåva av avisa.

Strilequiz er som nemnt den første boka hennar, og ti dagar før utgjevinga er spenninga til å ta og kjenna på.

- Det er forferdeleg spennande, og litt nifst, seier ho.

Boka inneheld 600 spørsmål om alt frå ord og uttrykk, geografi, historie, litteratur, mat, kristenliv og Melodi Grand Prix. Inni mellom slaga kan lesarane også kosa seg med sitat om og av strilar.

- Korleis er det med dei som ikkje ser på seg sjølv som strilar, har dei noko å stilla opp med i ein strilequiz?

- Ja, det håper eg. Eg er litt usikker på kor mykje folk veit om kvarandre på tvers av kommunegrensene, men eg reknar med at mange kjenner att spørsmåla frå eigne område. Vona er at boka kan fungera som ei historiebok også, at lesarane kan lesa om og oppdaga historia i nabokommunane sine. Kor mange i Øygarden til dømes er det som veit at Frøland kraftverk i Samnanger var det første store kraftverket som forsynte Bergen med straum, spør Fauskanger.

Det er freistande å håpa på dårleg vêr i påska, slik at påskegjestene kan sitja inne på hytta og spela strilequiz i staden. Men, påpeikar Fauskanger, strilequiz i hytteveggen med påskesol i andletet er ikkje så dumt det heller.

- Ein quiz stimulerer til samtale. Eg synest det er veldig kjekt når folk snakkar saman andlet til andlet, og ikkje trykkjer på smarttelefonar og nettbrett heile tida, seier den nyslåtte forfattaren.