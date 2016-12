- Eg ser ikkje problemet

Marina Smedegård søkte etter barnevakt til sine to born på Facebook. Det skapte reaksjonar.

Tidlegare i veka la Marina Smedegård ut ei melding på Facebook der ho spurte om nokon kunne sitja barnevakt for hennar to born, Alexander (10) og Susanna (8). Meldinga blei det heftig diskusjon kring. Éin person meinte at dette ikkje var greitt i det heile tatt, medan andre forsvarte Smedegård. Det blei så mange kommentarar,at Smedegård bestemte seg for å sletta tråden.

- Tråden blei lengre og lengre. Dei gav seg ikkje med å kommentera, og eg ville ikkje vera med på det, så eg sletta meldinga, seier Smedegård og held fram:

- Er folk så redde no for tida, at ein ikkje tør spørja andre om hjelp?

Inkonsekvent

Smedegård er frå Sverige, og mannen er frå Sogn. Dei to har ingen familie i nærleiken som dei kan spørja om hjelp til å passa borna.

- Næraste familie er i Sogn, fire timar unna. Så det er ikkje aktuelt. Det er veldig sjeldan at vi bruker barnevakt. Om eg vil finna på noko, er han heime, og omvendt. Vi får ikkje gjort noko saman, seier Smedegård.

Andre juledag skal dei finna på noko saman, og då må dei skaffa barnevakt.

- Ofte søv borna hos vener, men det er ikkje alltid det går. Difor la eg ut meldinga, seier Smedegård og legg til:

- Eg opplever han som kommenterte som inkonsekvent. Det er fleire som har lagt ut melding om at nokon treng barnevakt, og der er det mange som har svart. Der har han ikkje kommentert. Men når eg legg ut ei melding, så kjem han med slike kommentarar. Han har ikkje noko med dette å gjera, så han kan halda seg for god til å koma med slike meldingar, seier Smedegård.

Os & Fusaposten har ikkje lukkast å koma i kontakt med vedkomande.

Var avhengig av framande i Spania

Familien har tidlegare budd eitt år i Spania. Der var dei avhengige av hjelp frå framande for å få henta borna når dei var ferdige på skulen.

- Spania er eit land som ikkje er så godt lagt opp for barnefamiliar. Dei har ikkje skulefritidsordning. Vi jobba begge to, og hadde ikkje anledning til å henta borna på skulen, så vi fekk hjelp til det. Eg ser ikkje noko problem med det, seier Smedegård.

Då ho gjekk på gymnaset, starta ho ei barnevakt-verksemd med fire veninner.

- Vi sat barnevakt for familiar vi ikkje kjente, og vi henta born i barnehagen og den type ting, seier Smedegård.

Har fått barnevakt

Éin av dei som svarte på meldinga på Facebook, skal no passa borna 2. juledag.

- Vi har skaffa barnevakt. Det viser seg at ho er veninne med ein eg kjenner. Borna våre er ikkje veldig små. Om det ikkje fungerer, kan dei ringa oss og be oss koma heim. Fungerer det, og vi treng barnevakt ein annan gong, så kjem vi til å bruka ho igjen, seier Smedegård.