Startar undvervisning i visuelle fag

Til hausten vil Os kulturskule tilby undervisning i visuelle fag. Men alt no inviterer dei til ein aldri så liten forsmak på faget.

- Me har i lengre tid jobba med å få til eit tilbod for visuelle fag her på kulturskulen vår i Oseana, men det har teke litt tid å få alle bitane på plass, seier rektor Christian Breistein.

Oseana-direktør Ole Tobias Lindeberg er glad dei snart har tilbodet klart.

- Ja, med den kulturskatten me har her i form av Griegsamlinga og resten av kunsten på huset, så har eg alltid tenkt at me burde ha eit kulturskule-tilbod innanfor kunst. No blir det ei ordning med det, seier Lindeberg.

Det vart ei flott vårutstilling i 2015. Laurdag 13. mai er det klart for ny barneutstilling (Fylkesutstillinga) i Griegsamlinga i Oseana.

Søknadsfrist 1. april

Tilbodet vil bli gjort gjeldande frå hausten av, men for born som vil koma inn på den nye lina, må ein handla raskt. Søknadsfristen er 1. april.

- Kor mange plassar me kjem til å ha på denne lina er førebels uvisst. Det må me nesten sjå litt på etter kvart, seier rektor Breistein.

Han legg til at det i hovudsak blir snakk om undervisning i biletkunst og skulptur.

- Me veit godt at det er interesse for desse faga her i Os. For to år sidan arrangerte me Vårutstilling i samarbeid med Bergen kulturskule. Då hadde me eit intensivt forkurs her på huset. Det vart fullteikna med ein gong.

I forkant av vårutstillinga i 2015 fekk born i Os høve til å vera med på eit lite forkurs og stilla ut sjølv. I år vil forkurset før barneutstillinga gå over sju veker.

Ansvarleg for friskunsten

Utlysing av stilling for den nye lina er også i kjømda.

- Me kjem til å søkja etter ein person som har utdanning/erfaring frå arbeid med visuell kunst, primært biletkunst og skulpturarbeid, seier Breistein.

- Ja, og samstundes skal vedkomande som kjem inn ha ansvaret for Friskunst-bolken vår her på huset, seier Lindeberg, før han utdjupar ytterlegare.

- Me kjem framleis til å formidla kunst og kultur på skulane i krinsen gjennom Friskunst-prosjektet, men i tillegg til dette vil me altså ha eigne Friskunst-arrangement her på huset. Til denne jobben vil instruktøren frå visuelle fag få ansvaret.

Friskunst-prosjektet er eit samarbeid mellom Oseana, Os kommune og Kavlifondet.

Fylkesutstilling i Oseana

Som ein forsmak på det komande nye tilbodet til Os kulturskule, vert det denne våren høve til å få vera med på eit intensivkurs i visuelle fag på Nore Neset ungdomsskule.

Kurset er spesielt retta mot Fylkesutstillinga som Oseana arrangerer i eige hus laurdag 13. mai i lag med Bergen kulturskule. Det er no mogleg å søkja på kurset via Os kulturskule sin heimesider. Her er det første mann til mølla.

- Det blir ei slags oppfølging til vårutstillinga som me hadde her i 2015. Den gongen var det fullt hus. Det både håpar og trur me på no også, seier Lindeberg.