– Kjekt å bli sett

– Stipenda gjev inspirasjon til å halda fram. Det meiner Anne Goro Tronsmo Haugland og Erling Holst Øyaseter som begge fekk kulturstipend frå Os kommune på 20.000 kroner kvar i kveld.

– Det aller kjekkaste med eit slikt stipend er at ein vert sett, seier scenekunstnar Anne Goro Tronsmo Haugland like etter utdelinga.



– Når ein øver og øver for seg sjølv, så lurer ein jo litt på om ein når ut til folk, og om det er noko vits i å halda fram. Stipendet gjev inspirasjon til å gjera nettopp det. Det er ein lang veg å gå før ein kjem til scenekanten eller arenaen, legg ho til.



Roar Erling Holst Øyaseter er heilt eining.



– Roing er ein liten idrett i Noreg, så det betyr mykje å bli sett i lokalmiljøet mitt, seier han.



Øyaseter fortel at stipendet frigjer tid til å halda på med det han helst vil halda på med. Å ro. Pengane kjem dessutan veldig godt med.



– Eg har ein del rekningar liggjande frå samlingar eg var på i fjor. Eg har òg planar om å dra på fleire samlingar i år. Utgiftene er store, så pengane forsvinn nok fort, seier idrettsutøvaren.



Kommunen sitt kulturstipend for 2016 vart delt ut i forkant av Sondre Lerche-konserten i Oseana kunst- og kultursenter i kveld. Som ved fleire tidlegare høve fann kultureininga i Os kommune midlar til å heidra og støtta to verdige mottakarar.



Musikar, dansar og skodespelar Anne Goro Tronsmo Haugland og landslagsroar Erling Øyasæter fekk kvar sin sjekk på 20.000 kroner.



- Vi hadde 12 søkjarar til stipenda. Haugland og Øyaseter utmerka seg litt ekstra i søkjarmassen, sa ordførar Marie Bruarøy før ho fekk dei to mottakarane opp på scenekanten.





Aktiv scenekunstnar

– Det er ei stor ære for Os kommune å kunna heidra to av våre eigne. Anne Goro ønskjer å inspirera barn og unge til å velja same retning som henne, medan Erling, som er fulltidsstudent ved sidan av roinga, trenar intenst med landslaget for å nå målet sitt om å delta i OL i 2020, sa Bruarøy.



Det er liten tvil om at vi har med målretta ungdom å gjera. Anne Goro er dansekunstnar, musikar og scenekunstnar med bakgrunn i klassisk/samtidsmusikk og samtidsdans. Ho vaks opp med produksjon i regi av familiens Studio O, og vart tidleg engasjert som sceneaktør, lyd/lys/scene-arbeidar og anna produksjonsarbeid. Etter kvart har Hauglandsjenta medverka i eit mangfald av produksjonar - alt frå små barneframsyningar til store musikksceniske oppsettingar.



Etter fleire år som frilans-musikar og scenekunstnar for Studio O, valde ho å ta vidare utdanning i dansekunst og koreografi ved «Skolen For Samtidsdans» i Oslo. Parallelt med dette har ho arbeidd med å vidareutvikla seg i elektroakustisk komposisjon, og har hatt fleire jobbar som komponist til scene og framføringar av verker i konsertform.



I desse dagar er Anne Goro aktuell med soloframsyninga «Friksjonspunktet» som skal på Teaterscenen, Chateau Neuf i Oslo denne månaden.





Sterkt comeback

Erling Holst Øyasæter fekk hjelp av trenaren sin i Kraftsenter Vest/NR, Sebastian Baranzano Lena til å skriva søknaden om stipendstøtte. Trenaren er ikkje i tvil om at Erling er noko for seg sjølv, og ein verdig mottakar.



- I mitt arbeid som rotrenar har eg berre ved få høve møtt utøvarar som både er talentfulle og motiverte nok til å trena hardt nok, og ofra det som skal til, får å nå topp internasjonalt nivå. Erling Holst Øyasæter er ein av dei, konstaterer Lena.



Etter comebacket hausten 2014 kom Erling i 2015 med i landslagsgruppa året etter. Fire månader etter comebacket var han ranka blant dei seks beste singel-roarane i landet. Dette brakte han til U23-VM i Rotterdam same år, der han som medlem av den norske dobbeltfiraren var med å ta 13. plass i samandraget.



- Roing har gjeve Noreg mange store oppturar i store meisterskap som OL og VM sidan Munich-OL i 1972. Eg trur Erling er blant nokre få me har i landet i dag som kan syta for at dei gode tradisjonane me har med å ta medaljar i slike meisterskap vil bli teke i vare, avsluttar Lena.