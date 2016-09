Stoppa farleg ferd med spikermatte

Ein sjåfør stakk frå politiet på Halhjem ferjekai i stor fart, med hjelp av spikermatte fekk dei til slutt kontroll på bilen i Arna.

Føraren stakk av frå politiet då dei prøvde å stoppa han for ein sjekk på Halhjem fergekai. Han køyrde vidare i stor fart over Fanafjellet og mot Arna. Ikkje berre gjekk det fort, men mannen i 30-åra er også mistenkt for køyring i rusa tilstand.



- Det var ein del stygg køyring. Politiet hadde ein viss kontroll på han undervegs, men det var potensielt farleg heile tida, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Lars Geitle.



Det måtte spikermatte til for å få stoppa den ville ferda i Arna.



Føraren, ein mann i 30-åra, har adresse i Bergen. Politiet har sørgd for blodprøve, som vanleg etter mistanke om ruskøyring. Han blei fengsla etter hendinga, men er lauslaten no.











57 bilar kontrollert

Politiet gjennomførte ein dokument og promillekontroll i krysset Hatvikvegen og Hegglandsdalsvegen, midt på dagen laurdag. 57 trafikantar blei kontrollerte. Ingen reaksjonar var nødvendig, då alle hadde alt i orden.







Tiggar bortvist

Politiet i Os mottok laurdag ettermiddag eit par klager på tiggarar i området ved Amfi Os og Meny.



- Det gjaldt bladseljarar som oppførte seg dårleg og vart ufine når folk ikkje ville kjøpa blad, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Lars Geitle.



Ei kvinne blei bortvist av patrulja.