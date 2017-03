Stor fordel å velge indre trasé

E 39 sitt veivalg mot sør har etter hvert blitt et brennbart tema, og kryssing over Bjørtnefjorden har vært mye fremme i planene. Men la oss nå, for en gangs skyld se det i sammenheng med viktige faktorer, skriver Erling Wanvik.

LESARBREV: Kryssing av Bjørnefjorden, har som kjent flere negative fortegn. Alle vet at dette er en til dels svært værutsatt strekning, og gir derfor uforutsigbare kostnader, både i forbindelse ved anlegg, trafikksikkerhet og vedlikehold, noe som til sammen i seg selv skulle være nok til å fravelge dette prosjektet. I tillegg vil det være skjemmende i et verneverdig maritimt naturområde. Gigantbrua gir heller ingen samfunnsnytte, ettersom den krysser åpne fjordområder. Den vil også hemme skipsfarten i betydelig grad, og ikke minst, det blir et svært kostbart prosjekt.

Hvis en vei skal fange opp samfunnsnytten fra de områder den har sine traseer, må den legges gjennom områder hvor folk befinner seg, og da er nettopp indre trase det gunstigste og mest fornuftige veivalget.

La oss se for oss denne traseen, som starter ved Svegatjønn, og bøyer av i østlig retning, med tunnel under Møsnuken, i Lønningdal bru over Holsundet til Boga, deretter bru over Holmefjorden. Dermed er vi straks i Eikelandsosen. Videre på eksisterende vei via Holdhus og sørover mot Baldersheim, Sundvor, her med veidele til indre Hardanger.

Vår trasé fortsetter langs eksisterende vei til Lukksund på Tysnes, forbi Onarheim og frem til Jektevik på bru over Langenuen. Dermed er vi faktisk på Stord.

Den eksisterende veistrekning fra Eikelandsosen til Jektevik har stort sett fylkesvei-kategori som må opprustes til den rette standard. Men vi må også være oppmerksom på at denne traseen går gjennom livskraftige og ressurssterke bygder, som vil få uante betydninger for verdifull utbygging i disse regionene, som i seg selv vil bli et skikkelig samfunnsløft ikke minst komunikasjonsmessig.

Indre trasé har mange viktige fordeler som Bjørnefjord-prosjektet aldri kan oppfylle.

Dessuten er det store summer å spare, økonomiske midler som kan nyttes til andre påtrengende tiltak her vest.

Erling Wanvik