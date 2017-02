Stor næringsaktør vurderer å flytta til Os

Industriverksemd med 120 tilsette vurderer sterkt å flytta til Os. No ber dei om gode tilbod frå det lokale næringslivet.

Dersom Munck Cranes hadde vore i Os i dag, ville det vore den største industriverksemda i bygda, og den tredje største verksemda totalt sett. Med 228 mill. kroner i omsetning er det berre Bohus og Bøe & Lepsøy AS som er større i Os.

- Bakgrunnen for at me vil flytta på oss, er at me leier lokale her på Kokstad og avtalen går ut i 2020, seier direktør Rune Vabø.

I 2015 vurderte dei også å flytta til Os, den gongen inn i Rolls-Royce-bygget i tomrommet etter at produsenten av styringsverktøy valde å flytta produksjonen.

- Årsaka til at det ikkje blei noko av, var at Rolls Royce ikkje ville flytta maskinene sine, men finna ein leverandør som kunne vidareføra produksjonen. Det fann dei i Os Maskinering, forklarer teknisk sjef Mark Ringeling.

Vekst i motvind

Dei siste åra har vore gode for Munck Cranes.

- Me er ikkje råka av den siste oljenedturen som mange andre er, og ser heller framleis vekst i framtida, seier direktør Rune Vabø.

Som døme på dette nemner dei ei større ordre som tikka inn denne veka: Dei skal levera 18 eksplosjonssikre kraner til eit oljeselskap i Oman.

- Dette har me arbeida for i eitt år, så me er stornøgde når eit av verdas største oljeselskap vel Munck som leverandør i ein marknad med sterk internasjonal konkurranse, seier Vabø.

I tillegg til offshore leverer dei kranutstyr til både fastlandsindustri og til maritim næring, marknader som har vore relativt stabile gjennom oljenedturen.

Ulvenparken eller Askeladden?

I Os har dei alt vore på synfaring fleire stader i lag med ordførar Marie Bruarøy og næringssjef Daniel Skotheim. Så langt har Lidl-lageret, Ulvenparken og lokala der Askeladden tidlegare hadde tilhald, vore vurdert. Ingen av dei passar perfekt, men med litt ombygging kan dei stetta behova til kranprodusenten.

- Behovet vårt er todelt. På den eine sida treng me 1.000 kvm med kontorlokale, og i tillegg mellom 2.000 og 3.000 kvm med produksjonslokale, seier Vabø.

Av dei vurderte lokala er det Askeladden-bygget og Ulvenparken som ser ut til å vera mest tenlege.

- Lidl-lageret har me vel slått frå oss sidan det berre er til leige. Me ønskjer å kjøpa. I Ulvenparken ser me at kontorlokalet passar fint, men den eksisterande produksjonshallen må ombyggjast. Askeladden-bygget har litt mindre kontorareal, men kan også gjerast om til å tena våre føremål, seier direktøren.

Dersom dei ikkje finn noko, kan det også vera aktuelt å byggja nytt. Prisforskjellen mellom å byggja nytt og å byggja om noko eksisterande, er minimal, ifølgje Vabø

Vil spreia optimisme

Uansett vonar dei at planane deira kan vekkja optimisme og håp i ei tid der arbeidsløysa har stige i Os.

- Dei siste åra har me rekruttert tre nye osingar til verksemda vår. Me ønskjer å signalisera at dette gjev håp om nye arbeidsplassar. Men då er det viktig at me får gode og tenlege lokale, seier Vabø.

Difor ber dei grunneigarar som måtte sitja på andre tomter eller bygg som kan vera aktuelle, om å ta kontakt.

- Dei som sit på denne typen areal har ein sjanse til å snu trenden der arbeidsplassar forsvinn, og har eit samfunnsansvar til å prøva å skapa nye arbeidsplassar. Dersom nokon har eit godt tilbod til oss, er me altså opne, seier Vabø.

For og mot Os-alternativet

Os kommune er ikkje det einaste alternativet dei har kikka på. Heile Bergensregionen kan vera aktuelt, så dei må vega litt for og imot dei ulike alternativa. Nokre ting talar for Os, andre ting talar mot.

- Os har til dømes ikkje noko større industriområde, slik me har like i nærleiken her på Kokstad. Det vert ikkje lange vegen, så dette minuset er ikkje avgjerande i seg sjølv. På den andre sida har me ein del forretnings messig kontakt med verksemder i Os og Fusa i dag, som er eit pluss, seier Vabø.

På leverandør-sida har dei samarbeid med Norden Maritime, Goodtech, Os maskinering og Sælen & Sønner. På kunde-sida har dei bl.a. Rieber på Søfteland, Rolls Royce og Framo i Fusa.

- Me har også god aktivitet mot den type industri som leverer til fiskeindustrien som står sterkt i Os og Fusa, seier teknisk sjef Mark Ringeling.

Dei reknar med å flytta etter at kommunane Os og Fusa er slått saman til ein kommune, i 2020.

- Kva er det som til sjuande og sist vil avgjera kor de vil flytta?

- Det kjem nok ned til totalprisen når alt kjem til alt. I dag betalar me store beløp i husleige. Å heller eiga det riktige bygget til ein fornuftig pris vil vera heilt avgjerande for oss, seier dei.

Dei vonar at dei kan nå fram til ei avgjerd i løpet av 2017.