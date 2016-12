Stor pågang hos fotograf Lepsøy

Fotograf Silje Lepsøy fortel at mange kan venta seg eit portrett under juletreet i år.

- Det er absolutt mange som vel å gje portrett i julegåve. Eg har mange pakkar her som ventar på å bli plukka opp. I tillegg er det mange som vel å gje gåvekort, seier Lepsøy.

Folk i alle aldrar blir tekne bilete av. Tysdag var det tvillingsøstre på ni månader som sat framfor kamera.

Hektisk månad

Både i år og i fjor har desember vore hektisk for fotografen.

- Det er mange ulike grupper innom. Alt frå babyar som er nokre få månader gamle til søskenflokkar og familiar, blir tekne bilete av no før jul, seier Lepsøy.

- Kjem dei i finstasen, eller er det fleire som vel å gå med genserar med julemotiv?

- Det varierer. Dei fleste vel finstasen, men det er også nokre som vel meir kvardagslege klede. Nokon har også med seg kledeskift, og andre kjem i bunad. Det er mykje forskjellig, seier Lepsøy.

Håpar å kunna leva av fotografering

Då ho starta opp studioet i den eine delen av G-Sports gamle lokale i Brugata for to og eit halvt år sidan, var ho del av Varde Media. I år gjekk ho ut av Varde, og starta sitt eige AS.

- Korleis går verksemda?

- Det går bra, og stadig betre. Eg jobbar framleis litt i heimesjukepleien når eg ser at eg har ledig tid, men eg håpar at eg kan kunna leva av dette med tida, seier fotografen.

Då Dyskvik Clothing flytta inn i nabolokalet blei det sagt at dei hadde kome på plass i G-Sportens gamle lokale. Det skapte tydelegvis forvirring i Os.

- Eg fekk høyra frå folk at det var fleire som trudde at eg hadde lagt ned, fordi at det stod i media at Dysvik hadde teke over det gamle G-Sporten-lokalet, seier Lepsøy og held fram:

- Då eg flytta inn, hadde eg ikkje behov for heile lokalet, så det blei delt inn i to. Det er kjempekjekt at eg har fått naboar, men eg har altså ikkje lagt ned, seier ho og smiler.