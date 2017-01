Brannvesenet følgjer nøye med

Det er varsla stormflo, og det er venta at vatnet er på det høgaste punktet torsdag føremiddag. Brannvesenet kjem til å vera på plass i sentrum for å følgja med.

- Mannskapet i sentrum vil vurdera om det er behov for bistand frå brannvesenet, seier brannsjef, Stein Gjøsund.

Her er biletet fsom Stein Gjøsund nemner. Dette er skjermdump frå framsida av Os & Fusaposten medio januar 2005.

Storm i havet pressar vassmassane mot land

- Kvar er det mest kritiske punktet i Os?

- Det er ved oppsida av brua. Det er det lågaste punktet. Der kan vatnet gå inn i parkeringskjellaren. Tidlegare var det eit stort problem då det stod ein transformator der. Vi har kvar gong det har blitt varsla stormflo vore på plass for å pumpa ut vatn. No er denne transformatoren flytta éin etasje opp, så det er ikkje samfunnskritisk med tanke på straumbrot.

Storm ute i havet pressar vassmassane inn mot land. Kombinert med mykje nedbør, får ein stormflo.

- Vi har fått nokre slike varsel frå Fylkesmannen. Ingen har slått til for fullt, men eg hugsar for ti-tolv år sidan. Då stod vatnet nesten heilt inn til der Posten hadde lokale (lokalet som Aktiv365 held til i dag journ.mrk.). Det finst eit foto frå Os & Fusaposten frå den gongen som er veldig illustrerande, seier Gjøsund.

Brannsjef Stein Gjøsund oppmodar nausteigarar og dei som bur tett på sjøen om å sikra verdifulle gjenstandar. - Flytt dei opp i høgda, seier han.

Tips til nausteigarar

Brannsjefen fortel at Os kommune er klare til å bistå, og at ein må kontakta brannvesenet om ein treng hjelp. Om det skulle vera 20 personar som treng hjelp på same tid, har sjølvsagt brannvesenet ikkje kapasitet til å hjelpa alle samstundes. Då blir det gjort ein vurdering av kor det er mest kritisk.

- Då må ein sjølv prøva å sikra eigedelane sine, og prøva å demma opp for vatnet, seier Gjøsund og legg til:

- Eit godt tips til dei som har naust eller bur tett på sjøen, er å flytta verdifulle gjenstandar opp i høgda.