27 millionar avspelingar av gutanes siste singel

Med radiohiten «Taped Up Heart» har brørne Slettebakken og KREAM verkeleg fått sitt store gjennombrot denne hausten.

Det er gått temmeleg nøyaktig eitt år sidan Os og Fusaposten første gong skreiv om Askvik-brørne Daniel (27) og Markus Slettebakken (22). På denne tida i fjor slo me fast at elektronika-duoen hadde hatt stor suksess med remiksane sine av andre artistars låtar. I år er det på sin plass å slå fast at brørne gjer suksess med heilt eigne låtar, og ikkje minst, på radio.

«Taped Up Heart» med Clara Mae på vokal vart slept i oktober. Sidan har låta snurra jamt og trutt på A-lista til NRK P3 og andre norske kanalar. I tillegg har låten oppnådd enormt gode avspelingstal på «Spotify», «SoundCloud» og andre musikktenester.

Vokalist Clara Mae (opprinneleg Clara Hagman) er ein kjent artist i Sverige med mykje erfaring. Ho var mellom anna medlem av Ace of Base i ein periode.

Markus og Daniel Slettebakken har spelt ein del rundt i Europa det siste året. Det håpar dei å få gjera meir av i 2017. (Privat foto)

Godt nøgd med 2016

- Me har all mogleg grunn til å vera nøgd med 2016. Det har gått over all forventning. For eit par veker sidan toppa me det heile då «Taped Up Heart» ei stund var innne på lista over dei 100 mest avspelte songane på «Spotify», fortel Markus Slettebakken.

Låten som han og broder Daniel har laga i lag med to svenske kompanjongar er blitt avspelt utrulege 27 millionar gonger på «Spotify».

- Det er ganske sjuke tal. Det er nett så ein ikkje klarar å forhalda seg til dei, humrar Markus.

I løpet av året har brødreparet også fått ein god smak på turné-livet. Askvik-gutane har spelt rundt i Noreg, Sveits og USA.

- Det har vore utruleg moro å kunna reisa ut av landet for å spela. I november spelte me for stinn brakke på ein klubb i New York. Slike opplevingar håper me å få fleire av i 2017, seier Markus.

Fleire jobbar på gang

Medan yngstebror Markus denne våren skal gjera seg ferdig med bachelor-oppgåva i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder har storebror Daniel alt kasta alt anna på båten for å satsa på musikken.

- Det blir vel til at eg og snart gjer det, men eg har eit håp om å klara hovudfagoppgåva i vår først, seier Markus.

På spørsmål om det går an å slå fast at dei har slått gjennom, er Markus klar.

- Ja, det må me kunna seia. Med fast speling på radio og millionvis av nedlastingar, så har me vel kome oss gjennom nålauget.

- Men er det til å leva av?

- Ja, me tener nok til å leva av musikken, og utsiktene er gode framover, fortel Markus.

Trass i svært mange nedlastingar er det spelejobbane dei tener desidert mest på.

- Dess meir etterspurde me vert, dess meir tener me på jobbane. Alt no har me mange spennande spelejobbar klare for 2017, samt nokon på planleggingsstadiet, seier han, seier Markus.

- Eit par av jobbane er svært spennande, men eg kan dessverre ikkje røpa kvar det er nett no, legg Markus til.

Skrivemodus

I jula er Markus og Daniel tilbake på guterommet i Askvik. Julefeiring med familien er viktig, men ferien er også eit perfekt høve for brørne til å skriva litt ny musikk.

- Me har mange skisser og idear me ønskjer å viderutvikla. Dersom me får det som me vil, gjer me ut bortimot seks singlar i løpet av neste år. Skal me lukkast med det må me ha gode arbeidsdagar no i jula. Me satsar på at me får til det, avsluttar Markus.