Stortingspolitikarar uroa over Hordfastsprekk

At kostnaden er komen opp i 43 milliardar kroner, gjer det til Noregs dyraste vegprosjekt. Sprekken uroar erfarne samferdslepolitikarar.

Då kommunestyret i Os sist veke hadde ein 5 timar lang diskusjon om E39 over Bjørnefjorden, vart det frå opposisjonen si side stadig vist til Stortinget si komande behandling av saka, og dessutan det faktum at det er stortingsval i år. M.a. Siren Tømmerbakke (Sp) sa at det vil sitja langt inne å få pengar til prosjektet nasjonalt, sidan det er så usikkert både teknologisk og økonomisk. Gisle Hesjedal (Ap) sa at "eit eventuelt skifte til Ap-regjering ser ut til å vera einaste moglegheit til å få stoppa denne brua". Os og Fusaposten tok ein ringerunde til nokre sentrale stortingspolitikarar - primært frå Hordaland - for å lodda stemninga. Dei får saka på sitt bord i løpet av våren som del av NTP-behandlinga.

Arbeidarpartiet har ikkje snudd

Stordabuen Magne Rommetveit (Ap), som sit i Transport- og kommunikasjonskomiteen, meiner at midtre trasé er avgjort.

- Det har regjeringa bestemt. Eg meiner at ein opprusta, ferjefri E39 er viktig for Vestlandet og for landet. Og der er Hordfast ein viktig bit i puslespelet.

- Kva med argumentet om at indre trasé lettare kan koplast på den nye hovudvegen mellom Oslo og Bergen - nemlig E134 over Haukeli? Kan det vera ein faktor dersom Ap kjem i regjering?

- Her meiner eg du blandar saman fleire ting. Du siktar til Hordalandsdiagonalen, men den finst det mange variantar av, og kvar av dei har sine forkjemparar. E134 bør koplast på E39, men etter mitt syn bør er den naturlege påkoplinga i Haugesund.

Rommetveit er uroa for den sterke kostnadsveksten, men meiner han ikkje er større enn kva som er handterbart.

- Det er ei utfordring, men det er klart at også mange andre prosjekt i landet har fått vesentleg auka kostnader. No får me først sjå kva som blir lagt fram i NTP-en, seier Rommetveit.

Høgre: Sterk bekymring

Øyvind Halleraker (H) er ikkje berre ein erfaren samferdslepolitikar, men står etter stortingsvalet klar til å gå over i rolla som dagleg leiar for Hordfast AS. På godt norsk er det eit lobbyselskap starta av NHO, som skal jobba for realisering av vegen. Halleraker er "veldig bekymra" for kostnaden på Hordfast.

- Eg har i fleire samanhengar sagt at ein må streva etter å finna fornuftige og rimelege løysingar. Så eg er veldig bekymra for kostnaden. Men eg har eit godt håp om at me skal greia å finna løysingar som gjer at me får dette ned på jorda, seier Halleraker.

Vidare meiner han at toget er gått for dei som ønskjer seg midtre trasé, og viser til at utrekningar tyder på at indre trasé blir like dyr som midtre.

- Hordaland fylke har valt å levera ei ønskeliste til NTP med fire likestilte prosjekt (Bymiljøpakkane, Sotrasambandet, veg og bane Arna-Voss (E16) og Hordfast). Kva trur du sjansane er for at Hordaland kan få alt dette samtidig?

- Det er ikkje første gongen ein utviklar store prosjekt parallelt i Hordaland. Slike spørsmål, som om me kan rekna med å få både utvikling i Bergen og kyststamvegen, høyrer ein sjeldan andre stader. Særleg ikkje i Oslo. Der tar ein for gitt at ein får det ein har behov for. Så me må liggja frampå og vera oss bevisste at me representerer ein viktig region i landet som bidrar mykje til verdiskapinga. Det er ingen tvil om at ferjefri E39 vil vera ein vekstmotivator. Det er berre SV som er mot sjølve vegen, seier Halleraker vidare.

SV: Mange vegrar seg for å uttala sin motstand

I SV-leiren skammar dei seg ikkje over sin vedvarande motstand mot prosjektet.

- SV har vore mot Hordfast fordi prosjektet legg til rette for meir forureinande biltrafikk, motorvegar, og eit bu- og arbeidsmønster som korkje er framtidsretta eller berekraftig. Me vil heller prioritera trygge bruksvegar med gul stripe rundt om i fylket. Vegstandarden mange stader i Hordaland er fortsatt altfor dårleg. Den store kostnadsauken gjer prosjektet enda meir urealistisk, seier Audun Lysbakken. Han viser til ei meiningsmåling utført i 2013 som synte at fleirtalet av folket i Hordaland var einig med partiet i at trygge bruksvegar med gul stripe rundt om i fylket var viktigare enn nye gigantbruprosjekt.

- Har du inntrykk av at fleire enn SV tek til å tvila på heile prosjektet?

- Ja, sjølv om eg trur ein del vegrar seg for å seia det høgt. Dessverre har det gått prestisje i saka hos mange politikarar, men når Statens Vegvesen seier at det ikkje er realistisk å byrja bygging av Hordfast i første periode i Nasjonal transportplan, så er det eit høve for hordalandspolitikarane til å tenkja nytt, og heller prioritera andre prosjekt, seier Lysbakken.

Når det gjeld kritikken framført av Morten Welde om kor vidt Vegvesenet overdriver samfunnsnytten, tok SV opp dette spørsmålet i ein interpellasjon på fylkestinget før jul.

Venstre i tenkjeboksen

Terje Breivik (V) er ikkje einig med Halleraker i at det er uproblematisk for Hordaland at dei ikkje har laga noko prioritering blant dei mange prosjekta ein ønskjer gjennomført i fylket.

- Min jobb som representant for Hordaland er jo å prøva å få gjennomslag for mest mogleg, og alle dei fire prosjekta er isolert sett viktige. Men så veit me jo at når ein sit og behandlar statsbudsjettet, så blir ein nøydd til å prioritera. Så når Hordaland fylke seier at alt er like viktig, er det nokon andre som må prioritera, seier Breivik.

På dette punktet får han støtte frå Hallerakers partifelle, Torill Eidsheim, som også sit i transport- og kommunikasjonskomiteen.

- Med mindre ein er heilt trygg på at det er rom for å innfria alle ønska, er det lurt å nummerera ønskelista. I tillegg ser me at det raudgrøne styret i Bergen framleis fyller på Bymiljøpakken etter eige skjøn, seier Eidsheim. I forhold til Morten Welde og samfunnsnytten meiner ho at det kostar vel så mykje å ha dårlege infrastrukturløysingar, og seier at erfaringa viser at folk nyttar sambanda når dei kjem på plass.

Breivik har elles fått med seg den nye bjørnefjordsbru-debatten i Os, og ikkje minst engasjementet frå Os Venstre i saka.

- Hordaland Venstre har jo eit vedtak på at me går for midtre trasé, og så lenge det gjeld, må eg vera lojal mot det. Men eg vil tru at mine gode vener frå Os vil ta dette temaet opp til ny behandling på fylkesårsmøtet til Venstre tidleg i februar, seier Breivik.

Han legg til at han personleg hadde størst sympati med indre trasé.

Senterpartiet og dei øvrige

Då Senterpartiet hadde samferdsleministeren for nokre år sidan, ville ikkje Marit Arnstad ta stilling til om ho var for indre eller midtre trasé. På same måte vil heller ikkje partileiar Trygve Slagsvold Vedum ta stilling når «Os og Fusaposten» ringjer.

- Eg har sjølvsagt fått med meg kostnadsveksten. Alle skjønar at det går ei grense ein stad. Me må først og fremst ta oss god tid til å tenkja gjennom dette.

- Kva tenkjer du om ein evt. hordalandsdiagonal og påkopling til E39 via ein indre trasé?

- Dette har eg høyrt diskutert på Stortinget i det siste, og det stør i alle fall min tanke om at me må sjå nøye på dette før me bestemmer oss. Eitt år frå eller til er ikkej avgjerande, seier Slagsvold Vedum.

KrF og Frp svarte ikkje på førespurnaden frå lokalavisa, men det er kjent at desse partia tydeleg har signalisert støtte til midtre trasé.