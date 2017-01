Strandvik med fire spelarar på regionslaga

To gutar og to jenter frå Strandvik er med når to samansette U16-lag frå Hordaland i helga skal måla krefter mot andre regionar i Noreg.

Markus Mol, Magnus Tuft Soltvedt, Maria Åsmul og Terian Kaelo er dei fire representantane som skal tevla om medaljar i NM.

- Uttaket er basert på prestasjonar i løpet av sesongen. Dei fire tok gull i NM i Kristiansand i sommar. Det blei nok lagt merke til, seier Merita Mol.

Får sjå cupfinalane

Spelarane frå Strandvik skal saman med spelarar frå Gneist, TIF Viking, Strand-Ulv og Rossvoll tevla om topplasseringane i regions-NM.

- Strandvik er godt representerte med fire spelarar. Vi er kjempenøgde med det. Dei har verkeleg stått på for å klara det. Flinke spelarar som trener godt, seier Mol.

Rosina i pølsa er at dei får sjå herrane og kvinnenes cupfinale laurdag.

- Alle spelarane får billett til kampen. Det er stas for dei. Dei skal sjølv spela fredag og laurdag, før dei ser finalane på ettermiddagen. Søndag ventar finalespelet i U16-NM, seier Mol.

Håpar på livestream

Det blir nok ingen stor delegasjon som reiser frå Strandvik, men ein del av familiane kjem nok til å ta turen.

- Vi håper at dei kjem til å streama turneringa. I det minste finalane. Dei har blitt flinkare til å gjera det. Vi håper å kunna sjå det på TV, seier Mol.