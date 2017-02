Suveren siger i regionsmeisterskapen

Med soleklar siger i regionsmeisterskapen er Strandvik sitt gutar 15-lag klart for NM i Tromsø.

Med det nykvalifiserte gutar 15-laget har Strandvik IL to lag klare for NM i Tromsø, helga 10.-12. mars. Gutar 17-laget ordna NM-billetten førre helg.

- Strandvik er ei lita bygd på knappe 500 innbyggjarar. I så måte er me veldig stolte over å få to lag med til NM, seier volleyballtrenar, Kåre Mol.

Gladgjeng frå innsida av jubelen. (Privat foto)

Vann alle kampane

Medan gutar 17-laget tok seg vidare etter å ha blitt nummer to bak TIF Viking, gjekk Strandviks gutar 15 heilt til topps i sitt regionale meisterskap i Sveio.

Fusingane var rett og slett utilnærmelege.

- Dei vann alle kampane sine 2-0. Det må me kalla ei solid gjennomført turnering, seier Mol.

Laga dei slo var Sveio 1, Sveio 2, TIF Viking og Strand-Ulv.

Grunna litt få spelarar var gutar-15-laget fylt opp med to jenter.

- Me har litt få gutar i denne alderen, og fann ut at me kunne nytta nokre av våre mange flinke jente-spelarar. Dei to som var med gjorde ein flott innsats og bidrog like mykje som gutane til at det gjekk som det gjekk, skryter Mol.

Fusa vidaregåande sitt jentelag.

Medaljesjanse

Gutar 15-laget var også i NM i fjor. Då enda dei som nummer fem. I år trur Mol dei kan nå endå høgare opp.

- Eg trur dei har medaljesjansar. Om dei spelar opp mot sitt beste, er det absolutt realistisk.

- Og gutar 17. Kva sjansar har dei?

- Dei får det truleg noko tøffare. Om dei plasserer seg blant dei åtte beste, vil det vera ein god prestasjon, meiner Mol.

Fusa vidaregåande sitt mix-lag.

To fjerdeplassar i NM

Fusa vidaregåande skule hadde to lag i aksjon i volleyball-NM for vidaregåande skular i Trondheim i helga. Både Mix-laget og jentelaget nådde langt utan at det gav medalje.

Mix-laget har dei to siste åra vunne gull og bronse. I Trondheim vart dei slått ut av Tertnes i semifinalen. I bronsefinalen tapte dei 0-2 for Haugesund.

Jentelaget tapte semifinalen for Kristiansund, som til slutt vann klassen. I bronsefinalen vart det tap med minst mogleg margin for Sandnes.