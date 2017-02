Ein bilførar i 40-åra blei i går stansa av politiet i Os sentrum. Vedkomande fekk ikkje køyra vidare.

- Føraren blei stansa i kontroll i Os sentrum. Vedkomande kunne ikkje framvise gyldig førarkort, og er meldt for køyring uten å ha gyldig førarkort, seier politioverbetjent Audun Hadler-Olsen.

Politioverbetjenten legg til at bilisten er meldt for trafikale forhold tidlegare, og at det ikkje er mistanke om rus.