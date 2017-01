Tilsvar til Bruarøy: Gi de folkevalgte muligheten til å holde ord!

Nå er tiden for å vise velgerne at du ønsker å ta ansvar Marie, slik Høyre og Frp har lovet. Gi klar beskjed til nasjonale politikere at Os ikke ønsker ilandføring i Søre Øyane. Om ikke annet, kan du i det minste bevise at du frigir dine partifeller fra å stemme kollektivt.

I en artikkel i Midtsiden 10. januar svarer Os-ordfører Marie Bruarøy på kritikken som har kommet de siste dagene rundt ilandføring av E39 i Søre Øyane. Hun kjenner seg ikke igjen i påstandene om løftebrudd i forbindelse med ilandføring av broen over Bjørnefjorden. Det er vanskelig å forstå at Marie Bruarøy kan mene noe slikt, når hun og Høyre-siden i Os kommune var klar motstander mot å ødelegge både Kobbevågen og Søre Øyane for bare få måneder siden.

21. oktober 2016 gikk Terje Søviknes ut i Midtsiden og igjen betrygget Os og Øyane folket; «Kobbevågen skal skjermast» uttalte han. På side 143 i SVV sin konsekvensutredning fremgår det: "Alternativ B som går inn i lang tunnel frå Kobbavågen på Røtinga mot Svegatjørn, er øydeleggjande for Kobbavågen". Likevel er det dette alternativet Høyre og Frp vil trumfe gjennom på kommunestyremøtet i dag. Å prøve å påstå at dette ikke er løftebrudd, er å undervurdere egne velgere. Politikerne fra Høyre og Frp har lovet å spare Kobbevågen helt til de nå faktisk må stå opp mot sine partikollegaer i Oslo.

Ansvarsfraskrivelse

Videre uttaler Bruarøy at "når dette til sjuande og sist står ferdig så må vi hugsa på at det ikkje blir ein bilveg til Kobbavågen, men ein gang- og sykkelveg". Det er nok helt riktig. Om 10-20 år kommer dette til å bli en sykkelvei, etter at bulldoser og gravemaskiner har gjort permanent skade i området. Det er likevel ikke det debatten handler om. Spørsmålet er om dette er ødeleggende for Søre Øyane og Kobbevågen. Dette besvarer SVV på side 143 i konsekvensutredning, der står det: "Alle alternativ har store negative konsekvensar for friluftslivsområda i Søre Øyane". Å prøve å vri fokus, skifter ikke fakta, hva som er uttalt og hva som blir konsekvensene hvis Høyre og Frp går inn for Statens Vegvesen sitt forslag. Går dere for alternativ B og bro, vil Kobbevågen bli ødelagt for alltid. Dermed har dere ikke holdt ord.

Posisjonspolitikernes i Os kommune argumentert òg for at midtre trase var valgt av regjeringen for tre år siden, og deres innflytelse er begrenset. Med fare for å spekulere, tror jeg dette er en politisk manøver for å slippe å ta ansvar. Hvis siste ord allerede er sagt, hvorfor er det da så vanskelig å holde sitt ord? Hvorfor er der da så vanskelig å gi klar beskjed til politikerne i Oslo at Os ikke ønsker ilandføring i Søre Øyane? Jeg tror at det er lokal motstand broforkjemperne i Oslo er redde for. De vet at de lokale kan stoppe en bro. Det er derfor rørbro og Bjørnetrynet ble lansert. Det er derfor prosessen om ilandføring har vært uklar. Det er derfor Høyre og Frp ikke ønsker å holde ord.

Partipisken

Marie Bruarøy kjenner seg heller ikke igjen i at Høyre og Frp bruker partipisken for å trumfe gjennom forslaget. Det har ikke Høyre noe historie for, svarer hun. Hvis dette er riktig, utfordrer jeg deg til å gå ut offentlig, å fri alle dine partifeller fra å måtte stemme som en gruppe. Si at alle i Os Høyre skal få lov til å stemme etter sin egen overbevisning uten videre konsekvenser innad i partiet. Vis velgerne dine at det du sier offentlig, står du òg for i de lukkede rom. Bare da står medlemmene i kommunestyret fritt til å stemme det de mener er hva Os-folket ønsker, ikke hva broforkjemperne i hovedstaden prøver å presse dem til å gjøre.

Os kommune tar ikke en endelig avgjørelse i dag, men utfallet sender et sterkt signal til politikerne i hovedstaden, uavhengig av hvilket. Nå er tiden for å vise velgerne at du ønsker å ta ansvar Marie, slik Høyre og Frp har lovet. Gi klar beskjed til nasjonale politikere at Os ikke ønsker ilandføring i Søre Øyane. Om ikke annet, kan du i det minste bevise at du frigir dine partifeller fra å stemme kollektivt. La dem få ta sitt eget valg. La dem ha sin egen mening. Gi dem muligheten til å holde ord!

Jørgen Jebsen Marek