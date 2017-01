To Spellemann-prisar til Aurora

Lysefjordingen Aurora Aksnes tok heim to av tre moglege Spellemann-prisar.

Musikaren frå Lysefjorden var nominert i tre kategoriar. I kategorien Årets album var det Karpe Diem med «Heisann Montebello», som vann, men Aurora vann Spellemannprisen i Årets popsoloartist for albumet «All My Deamons Greating Me As A Friend». Videoen til låta I «Went To Far», gjorde at Aurora sikra seg nok ein Spellemannpris. Regissørane bak videoen er Arni & Kinski.



Hovudpersonen hadde ikkje høve til å stilla på utdelinga, då ho er på turné.



To lysefjordingar hadde sjansen til å vinna Spellemannpris i Oslo. I kategorien Metal var nemleg Olve "Abbath" Eikemo nominert. Her var det Okkultokrati med «Raspberry Dawn» som stakk av med prisen.