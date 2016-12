Tøff kamp om vesle nyttårsaftan-publikumet

Medan Romjulsbluesen alt er utseld, kjempar Osfest og Ole B om det resterande musikkhungrige publikumet vesle nyttårsaftan.

Med berre eit fåtal kalenderbestemte fridagar er det stor kamp om utelivspublikumet i Os denne jula. Tøffast konkurranse vert det på vesle nyttårsaftan, då tre større konsertarrangement går av stabelen på ulike plassar i bygda.

Dag Bergesen og Steinar Lyssand leiar an i kampen om musikk-publikumet vesle nyttårsaftan.

Utseld og vel så det

Den tradisjonsrike Romjulsbluesen til Steinar Lyssand og Dag Bergesen ser ut til å gå sigrande ut av konkurransen. Alt eit par veker etter at konsertdatoen vart annonsert, var arrangementet utseld.

- Romjulsbluesen har vore ein stor suksess her i Os. Det er fjerde gong me arrangerar han, og stadig er arrangementet like populært, seier Steinar Lyssand.

Med Gina Aspenes og Leif Østrem som gjestevokalistar er ikkje årets utgåve mindre etterspurd.

- Me har seld 330 billettar og har framleis venteliste med folk som vil ha billett. Me er sjølvsagt kjempenøgd med interessa og gler oss veldig til kvelden før kvelden, konstaterer gitarist Lyssand.

Stor hus å fylla

I Nore Neset Aktivitetshus lokkar Osfest med ikkje mindre enn tre band. Rotlaus, Byting og Mighty Magnolias er alle populære live-band, men idrettshallen i aktivitetshuset er stor og framleis står det att å sjå om arrangørane lukkast med å lokka nok folk til at det blir tett framfor scenen.

- Me starta tradisjonen i fjor. Då fekk me inn kring 500. Klarar me noko liknande i år, er me nøgde, seier Tor Egil Hylland.

Då Os og Fusaposten prata med han onsdag føremiddag hadde dei seld ut bortimot 250 billettar.

Osfest-sjefen ser at to andre arrangement same kveld, kan by på utfordringar.

- No vart det slik i år. Det var kanskje ikkje så heldig, men eg trur det nok av folk i Os som vil ut litt ekstra i jula. Ettersom helligdagane denne gongen fall på helg, måtte det bli slik.

- Burde de ha prata saman?

- Det kan du godt seia. Neste år bør me kanskje ha ein dialog, men for vårt vedkomande er vesle nyttårsaftan einaste aktuelle dag. Det er då me vil ha Osfest-arrangementet vårt, konstaterer Hylland.

Gode tradisjonar

I lysefefjorden håpar Jan Atle (Padden) Åserød og musikarvenene hans på godt besøk på Ole B. Også der er romjulas store musikk-kveld lagt til vesle nyttårsaftan.

- No er det ein stund sidan sist me tromma saman til ein slik kveld på Café Ole B, men tradisjonen tru brukar det å vera bra, seier Åserød.

I år lokkar dei med to band.

- Me stillar med AC/DC-cover-bandet Riff/Raff og med Norsk på norsk-cover-bandet Verdiløse menn, så det blir speltmykje god rockemusikk på scenen i Ole B denne kvelden lovar Padden.