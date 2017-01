Toget gjekk, men var det eigentleg gått?

Nær 300 deltok i demonstrasjonstoget mot bru over Bjørnafjorden torsdag. Men var toget eigentleg allereie gått?

Han sa det så greitt Geir Magne Johnsen Moberg under appellen.

- Då me gjekk i fakkeltog her i 2013, fekk me tilbakemelding om at me var for tidleg ute. I dag snakka eg med ordføraren og fekk beskjed om at me no var for seint ute. Når skulle me eigentleg ha sagt frå då, spurte leiaren i Folkeaksjon mot bru over Bjørnefjorden retorisk.

Når det gjaldt høyringsutalelen til den statlege kommunedelplanen for E39 Stord- Os, var nok dei fleste avgjerder tekne.

- Eg er utruleg glad for engasjementet folk viser her i dag, sjølv om det i denne omgang kan synast som om toget er gått. Dei der oppe har nok bestemt seg, sa Moberg og myste mot vindaugsrutene i toppen av kommunehuset.

Gjev ikkje opp

Men når det kjem til den endelege kampen vil ikkje leiaren i motstandsgruppa vera med på at toget er gått.

- Kommunestyret gjev nok sitt ja til Statens vegvesen for vidare arbeid med brufeste i Øyane, men det tyder ikkje at kampen er tapt. Me kjem til å kjempa mot den brua så lenge det er håp i hengjande snøret, konstaterte Moberg.