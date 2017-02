Tok sin andre medalje på lag

Fusa-ordførar Atle Kvåle er spørjande til at partia MDG, V og SV ikkje røysta for å vurdera indre trasé då dei hadde sjansen. Kjelder i desse partia trur likevel på siger for indre trasé seinare i månaden.Øystein Lidol@osogfusa.noPå onsdag var det møte i Miljø- og samferdsleutvalet (MISA). Hordaland fylke har fått utsett frist til å gje høyringssvar på KDP Stord-OS.