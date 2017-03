- Viktig med gode trafikkløysingar

Dersom planane om ein tømmerkai og eit sagbruk på Holmefjord vert realiserte, vert tømmerbilar eit svært vanleg syn langs Holsundvegen. - Kanskje bør ein vurdera å leggja traseen utanom Holmefjord sentrum, seier ordførar Atle Kvåle (Ap)

I kommunestyremøtet i Fusa 16. februar var Vestskog til stades for å orientera om planane verksemda har om å etablera ein tømmerkai på Samnøy.

I ettertid har det kome fram at eit dotterselskap av Tschudi Shipping Company AS er interessert i å etablera eit sagbruk med foredling av biprodukt i same område.

- Det er Fusa kommune si oppgåve å knyta til seg spennande næringsaktørar. Dette er to ulike prosjekt som supplerer kvarandre. Begge handlar om verdiskaping innanfor trevirke, seier Kvåle.

I dag ligg tømmeret i Eikelandsosen. Dersom Vestskog får det som dei vil, vert tømmeret lokalisert til Samnøy i framtida. (Arkivfoto: Terje Hjartnes)

Mjuke trafikantar

Då Vestskog fortalte kommunestyret i Fusa kva verksemda ønskjer å få til, var det stor velvilje rundt bordet. Mange av politikarane var tydelege på at "dette må me få til".

Men kva med trafikken, og dei mjuke trafikantane i området?

Éin vegstump må i alle fall utbetrast så raskt som mogleg, ifølgje ordføraren.

- Eitt stykke langs fylkesveg 125 er veldig krevjande. Det er frå busslomma på RV 48 og bort til butikken. Dette stykket må vi gje høgaste prioritet. Strekkja må utbetrast, og vi må få på plass gang- og sykkelveg, slik som er tilfelle frå butikken til skulen, seier Kvåle.

Tiltaket ligg inne i trafikksikringsplanen til Fusa kommune for 2016-2019. I planen heiter det:

"Frå busslomma ved fylkesveg 48 og fram til butikken på Holmefjord manglar det gangveg. Ein må starta opp med planarbeid i denne perioden. Tiltaket er i ny plan vurdert som eit viktig og prioritert tiltak då det manglar gang- og sykkelveg på denne strekkja". Tiltaket har prioritet 4 i planen.

- Det er viktig å få det på plass dette så raskt som mogleg, seier ordføraren.

Ny trasé?

I trafikksikringsplanen peikar Bogøy bygdeutval på at strekkja frå Tveitamarka til Nore Fusa oppvekstsenter, må utbetrast.

- På strekkja er det svært dårleg asfalt og ujamt dekke. Dei siste åra har det blitt mykje tungtrafikk langs vegen, noko som skapar slitasje. Dette gjer det utrygt for mjuke trafikantar, påpeikar bygdeutvalet, som meiner det bør etablerast gang- og sykkelveg også her.

Dersom staden der tømmerkaien er planlagt, skal utvidast til eit industriområde, vert truleg infrastruktur tema i rekkjefølgjekrava.

- Når ein tenkjer infrastruktur må ein tenkja mange år fram i tid. Kanskje bør ein vurdera å leggja om heile traseen, bort frå Holmefjord sentrum, seier Kvåle og legg til:

- Kva konklusjonen vert, veit eg ikkje. Vi bør nok vurdera tre-fire ulike alternativ, men det optimale hadde nok vore å få trafikken bort frå butikkområdet, og dei husa som ligg heilt inntil vegen der, seier ordføraren.

I kommunestyremøtet lanserte Gustav Folkestad (V) ideen om ein tunnel.

- Det er eit spennande alternativ. Med eit framtidig industriområde på Samnøy bør ein nok ha som ambisjon at vegen er mest mogleg rett og flat. Det kan godt vera at vi må vurdera å skyta oss gjennom fjellet. Vegen ville blitt betydeleg kortare, men vi er nøydde til å utgreia ulike alternativ, og så må vi landa på det som er handterbart til slutt, seier Kvåle.

Vinn-vinn-situasjon

I førre veke var Fusa kommune og Vestskog i møte med det som verta kalla regionalt planforum hjå Hordaland fylkeskommune. I møtet vart tømmerkaiplanane på Samnøy diskutert.

- Det var eit godt og konstruktivt møte der vi fekk høve til å orientera om prosjektet.

Kaien er ikkje del av arealplanen til Fusa kommune. Partane var difor opptekne av å snakka litt om korleis ein skal koma i gang med planarbeidet.

- Uansett kva aktivitet ein fell ned på, er det eit utruleg spennande område med tanke på næringsareal, både for Fusa kommune og det som etter kvart skal verta Bjørnefjorden kommune. Samnøy er eitt av få område der ein har høve til å etablera eit næringsområde i tilknyting til sjø, påpeikar ordføraren.

Kvåle trur det er viktig å vera framoverlente, og levera i forhold planarbeidet, dersom etableringane skal gå i boks. I den samanheng trur han at ein god dialog med Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland er heilt sentralt.

- Reguleringsplanarbeidet tek den tida det tek. Samstundes kan ein ved å etablera ein god dialog med fylket, og arbeida fram løysingar som alle kan leva med, sleppa motsegn mot planane, noko som kan verta svært tidkrevjande, påpeikar ordføraren.

Ifølgje kystskogbruket.no har verksemda som står bak det flytande sagbruket planar om å koma i gang med produksjonen innan utgangen av 2018.

- Verksemdene har sine ambisjonar, og sine tidsrammer. Fusa kommune prøver å vera imøtekomande, men det viktigaste for oss no er å koma i gang med planverket, seier Kvåle og legg til:

- Det er eit kjempespennande prosjekt. I tillegg til å generera nye arbeidsplassar, kan ein ved å vidareforedla tømmerstokkane lokalt, skapa verdiar på staden, framfor å eksportera råvarene til utlandet. Eg trur ikkje det finst så store sagbruk på Vestlandet i dag. Det er ein vinn-vinn-situasjon både for det lokale næringslivet og for klimaet.